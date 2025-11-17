Slušaj vest

Novi selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović još jednom se oglasio.

Paunović je vodio "Orlove" u novembarskom ciklusu protiv Engleske (0:2) i Letonije (2:1) i svi se nadaju da će predvotiti Srbiju u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028 godine.

"Zahvaljujem se FSS na ukazanom poverenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila..

Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo.

Vidimo se ponovo uskoro!", napisao je Paunović na društvenim mrežama.

Ovo bi trebalo da znači da Paunović ostaje na mestu selektora iako to nije želeo da potvrdi nakon meča protiv Letonije.