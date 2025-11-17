Slušaj vest

Skandalozne scene viđene su na stadionu "Pod Goricom" tokom meča Crna Gora - Hrvatska.

Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot

 Hrvatski navijači, njih oko 550 koji su stigli u Podgoricu, skandirali su proustašku parolu "Za dom spremni", a potom vređali Srbe usklicima "Ubij Srbina" i "Ko ne skače pravoslavac".

Domaća publika je zvižducima ispratila potez gostujućih navijača, a oficijalni spiker je upozoravao navijače da prestanu sa sramnim povicima.

