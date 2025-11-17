Slušaj vest

U Grupi L, u kojoj je od ranije poznat poredak, Hrvatska je na gostujućem terenu u Podgorici pobedila Crnu Goru 3:2, dok je Češka na svom terenu u Olomucu pobedila Gibraltar 6:0.

Hrvatska je obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo kao prva u grupi, a grupnu fazu je završila sa 22 boda, šest više od drugoplasirane Češke koja će igrati u baražu.

Crna Gora je završila na četvrtom mestu sa devet bodova, a Gibraltar je peti bez osvojenog boda.

Crna Gora - Hrvatska

