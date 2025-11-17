Slušaj vest

U direktnom okršaju za prvo mesto u grupi A, Nemačka nije ništa prepustila slučaju savladavši Slovačku sa čak 6:0.

Pred ispunjenim tribinama "Red Bul arene" u Lajpcigu, tim Julijana Nagelsmana je demonstrirao silu i tako se osvetio za poraz u septembru od istog rivala (0:2) koji im je zakomplikovao život.

Kanonadu golova "pancera" započeo je napadač Njukasla Nik Voltemade koji je krunisao odličan centaršut Jozue Kimiha i glavom pogodio za 1:0 u 18. minutu.

Tako je započeo košmar Slovaka koje bi senzacionalna pobeda odvela direktno na Mundijal.

Nemci su duplirali prednost u 29. minutu preko Serža Gnabrija, da bi u 36. i 41. minutu Florijan Virc asistirao, a Liroj Sane postizao golove kojima je domaćin na poluvreme otišao sa nedostižnim vođstvom od 4:0.

U nastavku još dva gola za ekipu selektora Julijana Nagelsmana, a postigli su ih rezervisti iz Lajpiciga Ridle Baku u 67. iAsan Uedraogo u 79. minutu utakmice.

Tabela grupe A

Nemačka je prva sa 15 bodova i plasirala se direktno na Mundijal.

Slovačka sa 12 bodova mora u baraž.

Plasman kroz baraž, ali preko Lige nacija, izborila je i Severna Irska koja je večeras u poslednjem kolu na svom terenu u Belfastu pobedila Luksemburg 1:0.

Gol za Severnu Irsku postigao je Džejmi Donli u 44. minutu.

Severna Irska je treća u grupi sa devet bodova, a Luksemburg je na poslednjem, četvrtom mestu bez osvojenog boda.