Slušaj vest

U Grupi G, direktan plasman na Svetsko prvenstvo izborila je Holandija, nakon što je na svom terenu u Amsterdamu pobedila Litvaniju 4:0.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Amstersdama Foto: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

Strelaci za Holandiju bili su Tidžani Reijnders u 18, Kodi Gakpo u 58, Ćavi Simons u 60. i Donjel Malen 62. minutu.

Holandija je prva u grupi sa 20 bodova, a Litvanija je na poslednjem, petom mestu sa tri boda.

Tabela grupe G Foto: Printskrin

Plasman u baraž, kao drugoplasirana u grupi obezbedila je Poljska, koja je večeras na gostujućem terenu pobedila Maltu 3:2.

Strelci za Poljsku bili su Robert Levandovski u 32, Pavel Všolek u 59. i Pjotr Zjelinski u 86. minutu.

Golove za Maltu postigli su Irvin Kardona u 36. i Tedi Teuma iz penala u 68. minutu.

Poljska je druga sa 17 bodova, a Malta je na četvrtom mestu sa pet poena.