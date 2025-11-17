Fudbaleri Holandije obezbedili su plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine
KVALIFIKACIJE ZA SP
HOLANDIJA OVERILA PLASMAN NA MUNDIJAL: Litvanci nemoćni, pao poker u Amsterdamu!
U Grupi G, direktan plasman na Svetsko prvenstvo izborila je Holandija, nakon što je na svom terenu u Amsterdamu pobedila Litvaniju 4:0.
Foto galerija iz Amstersdama
Strelaci za Holandiju bili su Tidžani Reijnders u 18, Kodi Gakpo u 58, Ćavi Simons u 60. i Donjel Malen 62. minutu.
Holandija je prva u grupi sa 20 bodova, a Litvanija je na poslednjem, petom mestu sa tri boda.
Tabela grupe G Foto: Printskrin
Plasman u baraž, kao drugoplasirana u grupi obezbedila je Poljska, koja je večeras na gostujućem terenu pobedila Maltu 3:2.
Strelci za Poljsku bili su Robert Levandovski u 32, Pavel Všolek u 59. i Pjotr Zjelinski u 86. minutu.
Golove za Maltu postigli su Irvin Kardona u 36. i Tedi Teuma iz penala u 68. minutu.
Poljska je druga sa 17 bodova, a Malta je na četvrtom mestu sa pet poena.
