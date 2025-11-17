Slušaj vest

U Grupi G, direktan plasman na Svetsko prvenstvo izborila je Holandija, nakon što je na svom terenu u Amsterdamu pobedila Litvaniju 4:0.

Foto galerija iz Amstersdama Foto: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

Strelaci za Holandiju bili su Tidžani Reijnders u 18, Kodi Gakpo u 58, Ćavi Simons u 60. i Donjel Malen 62. minutu.

Holandija je prva u grupi sa 20 bodova, a Litvanija je na poslednjem, petom mestu sa tri boda.

Screenshot_489.jpg
Tabela grupe G Foto: Printskrin

Plasman u baraž, kao drugoplasirana u grupi obezbedila je Poljska, koja je večeras na gostujućem terenu pobedila Maltu 3:2.

Strelci za Poljsku bili su Robert Levandovski u 32, Pavel Všolek u 59. i Pjotr Zjelinski u 86. minutu.

Golove za Maltu postigli su Irvin Kardona u 36. i Tedi Teuma iz penala u 68. minutu.

Poljska je druga sa 17 bodova, a Malta je na četvrtom mestu sa pet poena.

Ne propustiteFudbalHOLANDIJA GAZI KA MUNDIJALU: Poker lala protiv Finske, slavila i Škotska!
profimedia-1045008571.jpg
FudbalDRAMATIČNE SCENE NA ULICAMA... Huligani se žestoko tukli sa policijom! Haos kakav se retko viđa - automobil gori, konjica razbija demonstrante u Holandiji!
Screenshot 2025-09-20 144055.jpg
FudbalHOLANDIJA POSLE GOLEADE SLAVILA U KAUNASU: Severna Makedonija razbila Linhtenštajn u kvalifikacijama za SP
profimedia-1035059315.jpg
Ostali sportoviJAPANKE UZ DRAMU DO BORBE ZA MEDALJU: Odbojkašice Japana slavile nad Holandijom i plasirale se u polufinale SP
Odbojkašice Japana

Poništena trojka Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Cedevita Olimpija Izvor: TV Arena sport