Lep fudbalski događaj u Podgorici, u kome su se sastali Crna Gora i Hrvatska, pokvarili su navijači Hrvatske.

Njih oko 550, koji su doputovali na stadion "Pod Goricom", videlo je pobedu svoje ekipe posle preokreta 3:2.

Međutim, zgrozili su crnogorsku, i širu, javnost šovinističkim skandiranjem.

Hrvatski navijači su skandirali "Ubij Srbina", "za dom spremni", "ustaški se barjak vije...", "ko ne skače pravoslavac je"...

Crnogorski navijači su zvižducima odgovorili na šovinizam huligana iz Hrvatske, a svojih navijača se postideo i komentator hrvatske TV koja je prenosila utakmicu.

"Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu. Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su hrvatski navijači. Ponoviću još jednom, na izuzetno lep način ovde su dočekani hrvatski navijači od strane domaćina i tužno je zapravo videti da deo njih nije mogao na jednak način da odgovori na gostoprimstvo Crnogoraca", zgroženo je komentarisao novinar Saša Lugonjić.

Hrvatski navijači na južnoj tribini razvili su na kraju meča i transparent u kojem je, uz sve ostalo, pisalo "nema oprosta", aludirajući na transparent crnogorskih navijača u prvom meču u Zagrebu: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče".