Fudbaler Borusije Dortmund i reprezentativac Nemačke, Karim Adejemi, našao se u centru velikog skandala.

Adejemi će morati da plati kaznu od 450 hiljada evra zbog posedovanja ilegalnog oružja, prenosi nemački Bild.

Pre godinu dana policija je prilikom pretresa kod fudbalera i njegove partnerke, pevačice Loredane Zefi, pronašla elektrošoker i bokser, a prema nemačkom zakonu o oružju, nabavka, posedovanje i nošenje takvog oružja predstavlja ozbiljno krivčno delo.

Iako se incident dogodio prošle godine, ponovo je dospeo u žižu javnosti jer je nakon višemesečnog procesa stigla i presuda.

Dobio je paprenu novčanu kaznu! Adejemi će ostati bez 450.000 evra koje će morati da isplati u 60 rata po 7.500 evra.

Fudbaler Borusije i reprezentativac Nemačke - Adejemi. Foto: EPA/Christopher Neundorf, Screenshot, AP Photo/Martin Meissner

Fudbaler i njegov advokat odbili su da komentarišu ovaj slučaj, a iz Borusije Dortmund su poručili da ozbiljno shvataju krivične optužbe i da će obaviti razgovor sa fudbalerom, "poštujući obaveze poverljivosti".

Dvoglavi orao i UČK spomenik

Adejemi je privukao pažnju javnosti u Srbiji kada je krajem maja ove godine sa suprugom Loredanom Zefi boravio na Kosovu i Metohiji.

Loredana je rođena u Lucernu, ali njena porodica Ferizaj je poreklom iz Uroševca, pa je kontroverzna reperka albanskog porekla sa suprugom rešila da poseti Kosovo.

Na društvenim mrežama tada je osvanula fotografija na kojoj nemački reprezentativac pokazuje dvoglavog orla i pozira ispred spomenika terorističke "UČK" organizacije.

Zanimljivo, Adejemi je zbog žene i ranije imao problema u karijeri. Par se venčao 2024. godine, a zajedno su od početka 2023. Kada su počeli da se zabavljaju fudbaler je upao u ozbiljnu krizu forme, a nemački Bild kao krivca za loše igre označio je njegovu devojku Loredanu.

Zbog nedovoljnog zalaganja pretila mu je i suspenzija. Mediji su tvrdili da je reperka kriva što fudbaler nije glavom na terenu.

