Malo je nedostajalo da Dragan Stojković ostane na mestu selektora Srbije. "To malo" je poraz od Albanije.

Predsednik FSS je otkrio da ne bi došlo do smene Piksija da nije izgubio od Albanije.

Međutim, kada vidimo šta igrači priču, prvi kapiten Kostić, jasno je da tu nije bilo samo do rezultata već da je smena Piksija morala da bude obavljena i mnogo pre Albanije. Čudno je da to niko nije video i shvatio šta se dešava unutar tima i na relaciji selektor - igrači.

- Zbog te utakmice je i došlo do smene selektora, ne bismo reagovali da se nije desio taj poraz. Nisam za to da se seku glave. Ono što se desilo protiv Engleske bilo je ružno i zaslužili smo sve kritike. Zatim je došao meč sa Albanijom, znam koliko je naciji teško pao poraz, a nama još više jer nas je mnogo koštao. Selektor je podneo odgovornost - rekao je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić za Sportski žurnal.

