Mečevima devetog kola nastavljeno je takmičenje u Drugoj futsal ligi Srbije, a u vikendu za nama mogli smo da prisustvujemo prvoklasnoj senzaciji i smeni na vrhu tabele.

Držao je Partizan čelo tabele i poziciju koja vodi direktno u elitni rang tokom osam rundi, ali je posle devete to mesto morao da prepusti večitom rivalu - Crvenoj zvezdi. I to, posle kakvog kiksa!

Krenimo redom...

Rezultati

U devetom kolu drugoligaškog karavana postignuti su sledeći rezultati:

Partenon - Jagodina 5:4

MB Namenska - Jastrebac 4:2

Leskovac - Požarevac 3:3

Leteći Holanđanin - Ivanjica 5:0

Crvena zvezda - Omladinac 5:0

Kragujevac "Wild Boars" - Partizan 2:2

Domaćini sigurni

Dakle, ovo je bilo kolo u kom domaće ekipe nisu izgubile. Partenon je još jednom pokazao koliko je jak u Smederevskoj Palanci i na krilima navijača, koji spadaju u red najboljih u Srbiji, srušio je Jagodinu i priključio se borbi za baraž. Namenska je savladala kvalitetnu ekipu iz Blaca, u Vrbasu je Leteći Holanđanin raširio krila i srušio Ivanjicu, a u ponedeljak su svoje mečeve igrali večiti rivali i očekivale su rutinske i ubedljive pobede crno i crveno-belih protiv rivala sa dna tabele.

Ali...

Partizanov šokantan kiks

Partizan je produbio krizu koja traje od kada ih je Crvena zvezda savladala u večitom derbiju! Položili su tada oružje crno-beli pred domaćim navijačima, zatim su, uz više muke nego što su planirali, upisali dva trijumfa (Omladinac u ligi i Solunac u Kupu), a onda - šok, senzacija i iznenađenje kom se niko nije nadao! Ekipa "Wild Boars" bila je prežaljena i pre početka utakmice, ali su momci iz Kragujevca odigrali hrabro, muški i ostavili su sve što su imali na terenu kako bi iznenadili favorizovanog rivala.

Poveli su golom Davida Alempijevića u devetom minutu i na krilima sjajnog golmana Janka Juriševića dugo su odolevali crno-belima, ali je nekadašnji reprezentativac Denis Ramić uspeo da izjednači u 29. minutu. Kada je Drago Šljukić u 32. minutu pogodio za preokret delovalo je da će crno-beli slaviti, ali je Filip Maletić samo minut kasnije doneo novo izjednačenje i postavio konačnih 2:2. Na kraju su do pobede mogli i jedni i drugi, Partizan je rizikovao sa pet igrača u polju, a Kragujevčani su pogodili stativu udarcem sa svoje polovine.

Koliko je ovo velika senzacija?! Pa, dovoljno govore sastavi oba tima. Partizan je uložio ogroman novac pred start sezone, crno-beli imaju igrače pod ugovorima i teže ka profesionalizmu, te su dovedeni futsaleri iz Brazila, ali i oni dobro poznati sa domaće scene kao što su Denis Ramić, Miodrag Aksentijević (nije branio u Kragujevcu zbog povrede), Drago Šljukić i mnogi drugi... Sa druge strane, Kragujevčani ne mogu da se pohvale budžetom, na teren izlaze iz čistog fanatizma i ljubavi, a u timu imaju i igrače u poznim godinama poput kapitena Željka Mijatovića (36 godina), iskusnog Filipa Matovića (33 godine), Miloša Kočića (33 godine), Dušana Antunovića (33 godine), Ognjena Neškovića (32 godine), Nemanje Isailovića (31 godina) i Janka Juriševića (30 godina). Ne smemo zaboraviti ni prekaljenog Mališu Cvetkovića koji ima punih 40 godina, ali je bio u prvoj petorci Kragujevac "Wild Boars-a" protiv Partizana, te je dokazao da i na ulasku u petu deceniju i dalje može da se nosi sa daleko mlađima od sebe.

Ovaj rezultat govori u prilog tome koliko je futsal lep i zanimljiv sport, te da favoriti i timovi sa velikim budžetima i ulaganjima, nekada polože oružje pred grupom fanatika koji su spremni da daju sve od sebe za iznenađenje.

Hrabra Zvezda iskoristila priliku

Otpisali su svi Crvenu zvezdu posle starta šampionata, ali su hrabri izabranici Zorana Žigića, poznatog i kao Miki Kapelo, od večitog derbija totalno preokrenuli sezonu! Pobedili su Partizan u gostima sa 3:2, ušli u seriju, a sada su trijumfom protiv Omladinca uspeli da preuzmu prvu poziciju drugoligaškog karavana.

Zvezda je savladala ekipu iz Novih Banovaca sa 5:0, golove su postizali Tigran Goranović, dva puta Uroš Vasić, Stefan Dimić i Rahmer Hebilji, te su crveno-beli sada na 22 osvojena boda, isto koliko ima i Partizan, ali uz bolji međusobni skor od večitog rivala.

Crveno-beli su odigrali veoma kvalitetan meč, iskusno su zatvorili sve prilaze golu, pogađali kada je trebalo i stigli do pobede, te poslali jasnu poruku futsal Srbiji da će se u borbi za direktan plasman u Prvu ligu gledati sudar dva tima - Zvezde i Partizana.

Kome ide prednost?

Samo jedan tim obezbediće direktan plasman u Prvu ligu Srbije, dok će drugoplasirani i trećeplasirani u baraž, a iz lige će ispasti četiri poslednjeplasirana tima. Trenutno stanje na tabeli je sledeće:

1. Crvena zvezda 22

2. Partizan 22

3. Jagodina 15

4. Jastrebac 15

5. Leteći Holanđanin 15

6. Partenon 14

7. MB Namenska 14

8. Požarevac 13

9. Ivanjica 12

10. Leskovac 7

11. Kragujevac "Wild Boars" 4

12. Omladinac 3

Kada pogledamo tabelu, jasno je da nas čeka velika borba do kraja sezone. Za prvo mesto u trci će biti Crvena zvezda i Partizan, te je izvesno da će ova dva tima zauzeti prve dve pozicije. Ko je u prednosti za prvo mesto na tabeli?

Budžet je definitivno na strani Partizana, zvučna pojačanja su dovedena, a po kuloarima kruže priče da se sa još nekim, takođe veoma kvalitetnim igračima pregovara. Ipak, Zvezda je pokazala da budžet ne može uvek da donese pobedu, te je u večitom derbiju odigrala borbeno do poslednje kapi znoja i krvi i odnela je trijumf pred gostujućim navijačima.

Nema dileme da će derbi u drugom delu biti značajan u borbi za prvo mesto, ali će i ostale utakmice biti ključ uspeha. Bitan faktor će biti osvojeni bodovi na takozvanim "dobijenim" utakmicama, te su kiksevi, poput ovog Partizanovog u Kragujevcu, nešto što može da odredi dalji tok sezone.

Borba za treće mesto i opstanak će se, po ko zna koju godinu zaredom u drugoligaškom karavanu, voditi između više od polovine lige. Jedna pobeda vas tera u baraž, jedan poraz vas vuče na dno. Timovi će morati da čuvaju domaći teren, pobeđuju na utakmicama kod kuće, a ko god napravi neki brejk i slavi u gostima, definitivno je blizu vrha.

Nema dileme da nas tek čekaju uzbuđenja u drugoligaškom futsal karavanu, a šta vi mislite - ko će osvojiti prvo mesto? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

