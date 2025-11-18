Slušaj vest

Šovinističko orgijanje navijača ih Hrvatske u Podgorici i širenje mržnje prema Srbima, na utakmici između fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, obilazi svetske meridijane.

Svako ko je normalan ostaje zapanjen i bez teksta, posle ovakvih izliva zlobe i neprijateljstva prema Srbima. I to na jednoj fudbalskoj utakmici. Čak je i komentator TV u Hrvatskoj bio zgrožen onim što je čuo na utakmici.

Pušenje i Dubrovnik

Dok je državni vrh Crne Gore izrazito mlako osudio incidente i izlive mržnje prema Srbima, političar Milan Knežević, zastupnik srpskog naroda u parlamentu Crne Gore, na sebi svojstven način opisao je divljanje Hrvata na stadionu u Podgorici.

Navijači na meču Crna Gora - Hrvatska

Njegovo opažanje svega viđenog na utakmici fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Hrvatske prenosimo u celosti:

"Zbilja ko pobedi sinoć između Crne Gore i Hrvatske? Nisam čuo rezultat od skandiranja “Ubij Srbina”, “Ko ne skače taj je pravoslavac”, a bio je i transparent iz Dubrovnika da im popušimo jer nema oproštaja koji smo tražili preko lovćenske vile u Zagrebu.

Zgrožen mržnjom Hrvata prema Srbima - Milan Knežević Foto: R.R./ATAImages

Čuveni kralj Blesimir

Nikad nisam bio ponosniji nego sinoć, ustaše u sred Podgorice pozivaju na ubistvo 33% Srba u Crnoj Gori, a državni vrh mudro ćuti zbog evropskih integracija. Hteli bi oni da progovore, nije da ne bi, skuplja im se pljuvačka u ustima, grče im se prsti da im sve po spisku… Ali onda se sete Brisela i onog malog crnog dečaka što urinira u fontanu, i ujedu se za to malo jezika što im je ostalo. Jer ako progovore zlo će nas naći od Grlić Radmana, Picule, Štira, Sokola, odmah će nam tražiti Herceg Novi, pošto smo im Prevlaku već dali.

Kako su krenuli, doći će do Zete, i doneti neki papir da je tamo rođen njihov na daleko poznati kralj Blesimir. I nije problem što oni traže, nego što im mi dajemo. Takvi smo se potrefili, volimo da damo, pa to ti je. Milije nam je da damo no da kažemo “ne”, jer ako bi kazali “ne”, pitanje je više kad bismo bili u prilici da opet kažemo “da”. Mada kad bolje razmislim, zašto bi reagovao naš državni vrh, oni su po poslednjem popisu svi Crnogorci, i to se njih ne tiče. Da su hrvatski navijači skandirali “Ubij Crnogorca”, e onda bi imali posla s našim rukovodstvom, bila bi to tuča ka’ na Hajberiju. Jedan jedini Hrvat ne bi pretekao. Jedino se dva puta uključio dežurni spiker (mora da je Srbin) i zamolio mlade Paveliće i Artukoviće da fer i sportski navijaju kako i priliči NDH omladini.

Crna Gora - Hrvatska

I Ante Pavelić bi uživao

Ispade spiker sa stadiona Pod Goricom jedini zvanični glas države koji je čuo kako nas Srbe iz Crne Gore treba ubiti. I za vazda mu hvala. A mi smo domaćini, mimo domaćina, obezbedili smo im policijsku pratnju i zaštitu, našli podgoričke lokale gde će pevati Tompsonove pesme, preventivno pohapsili navijače Crvene zvezde i Partizana, da slučajno ne iritiraju Torcidu i Bed Blu Bojse, dok po podgoričkim ulicama pevaju “Čavoglavu” i urliču “Za dom spremni.”

I da se Ante Pavelić kojim slučajem našao sinoć u Podgorici, onako sanjiv ustavši iz groba, pomislio bi da je u Zagrebu maja 1941. i sav ushićen održao bi govor na galeriji "Welder paba". I zato treba svi da budemo zahvalni hrvatskim navijačima jer su nam omogućili jedno divno putovanje u prošlost koje je u stvari njihova sadašnjost i budućnost. A zvaničnoj Crnoj Gori hvala na svemu, pokazala je i njima i nama da je nema. Lakše bi mi bilo da je okupirana nego što je nema. Ovako bi se borili protiv okupacije ka’ naši stari, a kako sad da se boriš protiv samog sebe koga više nema.

Luka Modrić pozdravlja navijače Hrvatske posle utakmice sa Crnom Gorom Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Gutanje bez povraćanja

Najbolje bi bilo da u susret novim hrvatskim zahtevima na putu ka Briselu promenimo ime. Da se više ne zovemo Crna Gora nego Duboko Grlo, jer to što mi možemo progutati, a pritom ne povratiti, ne može niko. A i na engleskom zvuči moćno: "Deep Throat". Samo zamišljam kad na nekom evropskom plenumu najave obraćanje nekog visokog zvaničnika novoprimljene države Duboko Grlo.

A on počne govor o svetloj istoriji, slobodarskom duhu, nepokornom kršu, Grahovcu i Vučjem dolu, dok ga predsedavajući ne upozori na fer i politički korektno obraćanje u trajanju od minut i po. Nešto slično kao spiker sa stadiona Budućnosti koji je pozivao hrvatske navijače da ne ubijaju Srbe, samo što oni njega nisu poslušali. A zbilja, kad smo kod utakmice, koji ono bi rezultat?