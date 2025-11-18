Slušaj vest

Da li će Veljko Paunović ostati na klupi fudbalske reprezentacije Srbije? Odgovor će se znati uskoro, a najveća prepreka u dogovoru između Fudbalskog saveza Srbije i Paunovića je otklonjena!

O čemu se zapravo radi?

Najavio je Paunović objavom na Instagram profilu da želi da ostane na klupi Srbije, a prema pisanju lokalnih medija u Asturiji, Real Ovijedo i srpski trener dogovorili su vansudsko poravnjanje posle prekida saradnje.

Paunović je dobio otkaz, a sada će dobiti i obeštećenje od 1.700.000 evra na ime prekida saradnje. Tamošnji mediji tvrde i kako će obeštećenje biti isplaćeno u dve rate, od kojih je prva navodno već uplaćena.

Sada kada je Paunović rešio gorući problem, može da se posveti i reprezentaciji Srbije i, svi se nadamo, da će njegova era na klupi nacionalnog tima početi zvanično, te da će biti uspešna.

Ko je Veljko Paunović?

Veljko Paunović je tvorac najvećeg uspeha srpskog fudbala. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina je 2015. godine postao šampion sveta, srušivši Brazil u finalu.

Real Ovijedo je vratio u Primeru posle 24 godine.

Samo ovo je dovoljno da se zaključi kako Veljko Paunović ima šampionski DNK.

Ljubav prema fudbalu nasledio od oca

Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.