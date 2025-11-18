Slušaj vest

Ista godina nosi i posebnu simboliku jer se navršava 20 godina od smrti Zdravka Rajkova (1927–2006), legendarnog fudbalera Vojvodine i reprezentacije Jugoslavije, rođenog Čuružanina koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji jugoslovenskog i vojvođanskog fudbala.

Povodom predstojećeg jubileja, Udruženje za fudbalsku i sportsku istoriju “Vremeplov” i Sekcija veterana FK Vojvodine zajednički su podneli inicijativu opštini Žabalj i Mesnoj zajednici Čurug da se Zdravku Rajkovu podigne spomen-ploča, kao i da stadion Hajduka u Čurugu ponese njegovo ime.

Inicijativa je zvanično prihvaćena na obostrano zadovoljstvo. Tom prilikom održan je i sastanak na kome su predsednik opštine Žabalj Uroš Radanović i član Opštinskog veća za sport Zoran Šolaja razgovarali sa delegacijom veterana FK Vojvodine: počasnim predsednikom Vasom Pušibrkom, predsednikom Miladinom Puraćem i osnivačem udruženja “Vremeplov”, novinarom Kostom Rajevićem. Tema razgovora bile su aktivnosti i konkretni koraci u realizaciji inicijative, koja će biti jedan od centralnih elemenata proslave stogodišnjice Hajduka.

Zdravko Rajkov, rođen 30. decembra 1927. godine u Čurugu, jedan je od najvećih fudbalera koje je Vojvodina ikada imala i jedan od najistaknutijih centarfora jugoslovenskog fudbala posle Drugog svetskog rata.

Svoju karijeru započeo je u rodnom mestu, a fudbalski razvoj nastavio u Vojvodini, gde je ubrzo postao jedan od ključnih igrača. Za “Staru damu” nastupao je od 1947. do 1958. godine i u tom periodu upisao više od 400 nastupa, uz više od 200 postignutih golova na zvaničnim i prijateljskim mečevima. Bio je poznat po snažnom udarcu, izuzetnom skoku i vrhunskoj realizaciji — vrhunski centarfor svoga vremena.

Rajkov je bio i standardni reprezentativac Jugoslavije. Za nacionalni tim odigrao je 28 utakmica i postigao 11 golova. Učestvovao je na Olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine, gde je reprezentacija osvojila srebrnu medalju, kao i na Svetskom prvenstvu 1954. u Švajcarskoj, potvrdivši status jednog od najopasnijih napadača u Evropi.

Nakon igračke karijere, Rajkov se uspešno posvetio trenerskom poslu. Radio je u više zemalja, između ostalih u Iranu i Tunisu, gde je ostavio značajan trag i osvajao titule. Smatra se jednim od pionira profesionalnog jugoslovenskog trenerskog rada u inostranstvu.

Preminuo je 30. jula 2006. godine.

U svom Čurugu, gde je i napravio prve fudbalske korake, ostao je upamćen kao ponos sela i simbol uspeha, rada i sportskog viteštva.