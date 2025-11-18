POSLE HAOSA U CRNOJ GORI OGLASIO SE SELEKTOR HRVATSKE! Zlatko Dalić poslao poruku tamošnjoj javnosti: Govorio je o važnoj temi!
Fudbalska reprezentacija Hrvatske sinoć je posle preokreta u Podgorici savladala Crnu Goru sa 3:2 i tako na perfektan način okončala sjajno odigrane kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.
Hrvati su ubedljivo osvojili prvo mesto u svojoj grupi, a meč u Podgorici bio je u senci dešavanja na tribinama i van terena gde je viđen pravi haos.
Hrvate je ponovo do velikog uspeha na terenu sa klupe predvodio selektor Zlatko Dalić koji se oglasio posle susreta u Crnoj Gori i poslao poruku tamošnjoj javnosti. Govorio je o važnoj temi i otkrio kostur tima za Mundijal.
"Imamo još sedam meseci da izaberemo napadače. Imamo vremena, tražićemo rešenja. Radićemo puno skautinga, gledaćemo sve. Na igračima je da se nametnu. Drago mi je da su u Crnoj Gori Moro i Vlašić dobro reagovali. Oni se tako nameću", rekao je Dalić i dodao:
"Svi imaju šansu i biće još dosta borbe za 26 igrača koji idu na SP. Kostur tima postoji i zna se. To su 'senatori' oko kojih se slaže priča. Na mlađima je da se bore. Žao mi je što Luka Sučić, Majer i Baturina nisu tu. Imaćemo razgovore sa njima sledeće sedmice i kazaćemo im šta očekujemo. Svima ćemo dati do znanja kakav im je status i šta treba da urade kako bi otišli na SP. Niko neće biti zakinut i zapostavljen. Cilj nam da izaberemo najbolje."
Dalić je više puta isticao da će u reprezentaciji igrati samo oni koji igraju u klubovima. Ovo ne važi samo za golmana Dominika Livakovića.
"On brani konstantno dobro i na visokom nivou za Hrvatsku i u Podgorici nas je spasio u finišu fantastičnom reakcijom. Situacija u klubu je splet nesrećnih okolnosti", objasnio je Dalić.
Hrvatska će na žrebu grupa za Mundijal, koji će se obaviti 5. decembra u Vašingtonu, biti u drugom šeširu.
