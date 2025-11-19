Slušaj vest

Utakmicu kvalifikacija za SP 2026. između Crne Gore i Hrvatske obeležilo je sramno i prostačko navijanje, te šovinističko skandiranje prema Srbima.

Na stadionu u Podgorici odjekivalo je "Ubij Srbina"! Oko 550 navijača iz Hrvatske horski je pevalo - "Ko ne skače pravoslavac". Policija iz Crne Gore nije reagovala na brutalne pokliče i pozive na ubistva Srba, niti je bilo ko pokušavao da ukloni ustaške transparente sa tribina.

Navijači Hrvatske prave incidente u Podgorici Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Pili pivo i vređali Srbe

Jezive scene dešavale su se i pre utakmice između dve reprezentacije. Nedaleko od stadiona u Podgorici, više stotina navijača Hrvatske snimljeno je kako pevaju ustaške pesme u jednom pabu. Pili su pivo i žestoka alkoholna pića, vređali Srbe... Čak im je i di-džej puštao pesme po izboru... Kako piše portal iz Podgorice "IN4S" restoran u kojem se satima bez reakcije odigravala ustaška žurka zove se "Velder pab" i omiljeno je mesto bivšeg vladara Crne Gore Mila Đukanovića.

U tom njihovom horskom ustaškom orgijanju leđa im je čuvala policija Crne Gore, kako bi sprečila i najmanji incident, iako je ogroman broj Srba iz Podgorice bio po okolnim ulicama i sa ogorčenjem bio primoran da sluša hitove Marka Perkovića Tompsona i ustaške koračnice iz Drugog svetskog rata.

Pab u Podgorici gde su navijači Hrvatske pevali ustaške pesme pre utakmice protiv Crne Gore Foto: Printskrin

Šta rade UEFA, FIFA i FARE

Navijači iz Hrvatske redovno na većini utakmica pevaju ustaške pesme, kliču "Za dom spremni" i ponosno uzvikuju "Ubij Srbina". I gotovo da nikada za te izlive mržnje i šovinizma ne snose bilo kakve posledice. UEFA i FIFA, kao i ostale krovne organizacije u drugim sportovima gledaju im kroz prste. I to tako traje već tri decenije... Ne treba zaboraviti ni mrežu FARE (Football Against Racism in Europe) krovnu organizaciju koja okuplja zajedno ljude koji se bore protiv nejednakosti i rasizma u fudbalu i koja šalje jedinstvenu poruku u borbi protiv diskriminacije. Međutim, ni oni nemaju rešenje.

Aktivisti koji rade sa FARE izloženi su pritisku. Tako je prema pisanju engleskog "Gvardijana", Zoran Stevanović, vodeći predstavnik FARE u Hrvatskoj, bio na meti kritika od strane FS Hrvatske nakon što je prijavio navijačko rasističko ponašanje. Zahvaljujući prijavam od strane organizacije FARE, FS Hrvatske bio je pod pritiskom od strane UEFA i FIFA da odgovori na skandiranja "Ubij Srbina", "Srbe na vrbe" i "Za dom spremni". Ne može svaki incident biti sankcionisan, čak i ako FARE prijavi, odluka o kazni zavisi od UEFA, saveza i sudova.

Najznačajniji incidenti i obrasci ustaških parola viđeni su i na utakmicama gde protivnici Hrvatskoj nisu samo reprezentacije bivših jugoslovenskih republika poput Srbije, Crne Gore, Slovenije, Severne Makedonije i BiH. Na meču protiv Izraela pre nekoliko godina navijači su na stadionu izvikivali čuveni ustaški poklič - Za dom spremni!

Jezive poruke mržnje i nikakve kazne

U izveštajima Srpskog Nacionalnog Vijeća (SNV) iz Hrvatske navodi se da navijači redovno pevaju ustaške pesme i derneče parole poput "Za dom spremni" na utakmicama elitnog ranga, ali i nižih liga. SNV dalje izveštava da su navijači čak i na dečijim fudbalskim turnirima pevali parole “Ubij Srbina!”, što sugeriše da su ustaški obrasci prisutni i prenose se među mladim generacijama.

Letos su Dinamovi navijači (Bad Blue Boys) držali transparent sa vrlo uvredljivim sadržajem protiv Srba - „We will f*** Serbian women and children" i simbolima ustaškog pokreta. U tom slučaju, na transparentu je bilo stilizovano slovo “U” (kao simbol ustaša) i prisutne ustaške zastave.

U Osijeku je sud osudio četiri navijača na 30 dana zatvora zbog pevanja ustaških pesama na utakmici kvalifikacija između Hrvatske i Turske. Dva navijača su takođe osuđena na istu kaznu robije i zabranu odlaska na mečeve godinu dana zbog pevanja ustaških pesama.

Na utakmici Lige nacija u Parizu između Francuske i Hrvatske sedam navijača gostujućeg tima je uhapšeno zbog nacističkih pozdrava. Međutim, kasnije je objavljeno da dokazi nisu bili dovoljno jasni i da je postupak odbačen jer video-snimci nisu nedvosmisleno pokazivali nacistički pozdrav.

Šta je Borjan preživeo

Treba se setiti i Mundijala u Kataru 2022. godine i utakmice Hrvatske i Kanade, te poruka mržnje upućenih golmanu kanadske reprezentacije Milanu Borjanu, rođenom u Kninu. Tada su mu pokazivali transaprente sa traktorima aludirajući na odlazak njegove porodice i njega iz Knina, tokom zloglasne operacije etničkog čišćenja Srba iz Republike Srpske Krajine "Oluja", u avgustu 1995.

Hronološki, ovo su najteži šovinistički ispadi navijača Hrvatske, sa ustaškim znamenjima i pevanjem.

2006. godina

Na prijateljskoj utakmici Hrvatske i Italije u Livornu, oko 200 navijača postavilo se u "ljudsku svastiku" i izvodilo nacističke pozdrave. FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv FS Hrvatske zbog tog incidenta. Prema pisanju engleskog "Gvardijana", ovo je bio jedan od ranijih izraženih nacionalističkih/fašističkih ispada među navijačima.

Navijači Hrvatske telima su formirali nacističku svastiku na utakmici protiv Italije Foto: FRANCO SILVI/ANSA

Svastika u Livornu

2013. godina

Posle utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Hrvatske i Islanda, u Zagrebu, novembra 2013, Josip Šimunić je uzeo mikrofon, trčao stadionom i vikao "Za dom", a publika mu je horski odgovarala "Spremni". I to četiri puta. A, na stadionu je bilo oko 30.000 ljudi. FIFA je Šimunića kaznila suspenzijom od 10 utakmica, pa on nije igrao na Mundijalu u Brazilu 2014.

2015. godina

Na utakmici Hrvatske protiv Norveške, čuli su se povici "Za dom — spremni" sa tribina, pisao je engleski "Gvardijan". Pre utakmice, u Splitu, na stadionu "Poljud" uočen je veliki simbol svastike na travnjaku. Bila je "ucrtana" hemijskim sredstvima. Kao kazna, UEFA je oduzela Hrvatskoj jedan bod u kvalifikacijama za EURO, a FS Hrvatske je kažnjen novčano i određeno je da se neke utakmice igraju bez gledalaca. UEFA je takođe zabranila igranje kvalifikacionih utakmica u Splitu na određeno vreme.

Josip Šimunić na utakmici protiv Izraela posle koje će uzvikivati ustašku parolu Za dom spremni Foto: ANTONIO BAT/EPA

Ustaški pir Josipa Šimunića

2016. godina

Na utakmici Hrvatske sa Izraelom u Osijeku, navijači domaće reprezentacije su ponovo skandirali "Za dom spremni". Prema hrvatskim medijima, to je prikazano kao dokaz "banalizacije" totalitarnih simbola - navijači koji koriste ustaške parole, a neki brane da je to "patriotizam" bez osvrtanja na fašističku prošlost. Prema izveštaju "Balkan Insight", u periodu od 2017. do 2019. godine hrvatski navijači su pevali pesme šovinističkog karaktera i skandirali uvredljive slogane na stadionima.

2025. godina

U Spli­tu, navijači Hajduka "Torcida" u organizovanom korteu izvikivali su "Ajmo, ustaše" i "Za dom spremni". U istom događaju, policija je pokrenula istragu jer je snimak demonstracije pokazivao fašističko salutiranje i ustaška skandiranja. Dalje, u avgustu 2025, na početku utakmice između Hajduka i Istre, nakon lošeg vremena i pljuska, navijači su pevali stihove "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada…" i potom uzvikivali "Za dom spremni". U januaru 2025. isti navijači Hajduka uzvikivali su ustaške parole pred godišnjicu oslobođenja Aušvica ("Za dom spremni" i "Ajmo ustaše").

Poruka splitske Torcide Foto: Ivo Cagalj / Pixel Media / Profimedia

Pravo je čudna nauka

Gledano pravno, nisu svi sudovi u Hrvatskoj jednoglasni u pogledu pravne regulacije i sankcionisanja pozdrava "Za dom spremni". Slično se može reći i za Disciplinske komisije UEFA i FIFA, koje ne sankcionišu rigorozno, ili bar onako kako bi trebalo, svako veličanje nacizma, fašizma i ustaštva. Otuda i ogroman broj ponovljenih incidenata, jer očigledno kad nisu kažnjeni na pravi način, jasno je da se sve češće ponavljaju.

FS Hrvatske je kroz razne incidente i skandale bio kažnjavan sa desetinama hiljada evra u određenim periodima, ali ne postoji jasan javni izveštaj koji bi razdvojio sve kazne isključivo zbog "ustaških parola", pošto su sankcije često kombinovane (rasizam + pirotehnika + sigurnosni propusti).