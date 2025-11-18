Slušaj vest

Omladinska reprezentacija Srbije doživela je debakl u 3. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Orlići su poraženi od Hrvatske sa 4:1, ali to nije najgore u celoj priči...

Kako smo igrali dobro je da nismo primili čak i do deset golova. Naš rival je promašio i penal i neverovatno veliki broj prilika.

Šta se desilo sa mladim timom Srbije veliko je pitanje. Posebno kada znamo da smo pre toga lagano pobedili Gibraltar i Gruziju. Na meču sa komšijama dobro smo počeli. Zarić je doveo Orliće u vođstvo, ali to je bilo apsolutno sve što smo videli od naše reprezentacije koju predvodi Gordan Petrić.

Od tada se ređaju šanse pred golom Srbije, a na kraju su Hrvati brojali (srećom) do četiri. 

Istina je da smo se plasirali u naredni krug kvalifikacija, ali ako nastavimo ovako da igramo - bolje da nismo.

