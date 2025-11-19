Slušaj vest

Engleski fudbalski klub Norič imenovao je danas Filipa Klemana za novog trenera.

Belgijski 51-godišnji trener potpisao je ugovor do leta 2029. godine.

Kleman je bio bez posla otkako je u februaru dobio otkaz u škotskom Rendžersu.

On je na klupi engleskog drugoligaša zamenio Lijama Meninga, koji je otpušten početkom meseca, pre pauze u šampionatu, posle sedam poraza u osam utakmica u Čempionšipu.

Norič je bio zainteresovan za bivšeg selektora Švedske Jona Dala Tomasona, ali dve strane nisu mogle da se dogovore oko uslova, preneo je Skaj.

Takođe, uprava je bezuspešno pregovarala i sa bivšim trenerom Vulverhemptona i Bornmuta Garijem O'Nilom.

Kleman je tokom trenerske karijere predvodio još Genk, Briž, Beveren i Monako. Osvojio je dve titule u belgijskom prvenstvu sa Brižom i Superkup, a jednu titulu sa Genkom, dok je sa Rendžersom osvojio Liga kup.

Kurir sport / Beta