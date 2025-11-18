Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 13.00 časova u Rumi igraju protiv Slovena u Kupu Srbije. Biće to praznik fudbala u Sremu.

Međutim, trener crveno-belih Vladan Milojević nije mogao da računa na veliki broj igrača, zbog reprezentativnih obaveza.

Radio punom parom - Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Proteklih dana na Marakani su od prvotimaca trenirali samo Mateus, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Franklin Tebo Učena, Rodrigao, Kejmer Sandoval, Rade Krunić, Tomas Handel, Mirko Ivanić i Bruno Duarte. Svega desetorica igrača, jer su svi ostali imali obaveze prema svojim državnim timovima.

Ogroman problem za Vladana Milojevića pred utakmicu u Rumi. Zbog svega navedenog, šef struke Crvene zvezde bio je primoran da radu sa prvim timom priključi i nekoliko omladinaca.

Tako su najboljim timom trenirali golmani Filip Dostanić i Uroš Nikolić, desni bek Ognjen Ivković, štoperi Vuk Roganović, Viktor Stojanović i Mondej Egbebi, te krilni fudbaleri Ognjen Mišić i Džozef Egenolohor. Većina momaka iz omladinskog pogona takođe je bilo u reprezentativnim selekcijama.