Veljko Paunović potpisaće ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije u narednih pet do sedam dana, ekskluzivno je za Kurir najavio predsednik Dragan Džajić.

Prvi čovek FSS Dragan Džajić zadovoljan je onim što je Veljko Paunović za kratko vreme uradio sa srpskom fudbalskom reprezentacijom.

Iako su Orlovi ostali bez plasmana na Mundijal 2026. godine, Dragan Džajić smatra da sa novim selektorom Veljkom Paunovićem Srbija ima realne šanse da se nada boljim danima, konkretno plasmanu na Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Kako ste videli kvalifikacije za SP? Deluje da su bile izrazito neuspešne za Srbiju.

- Očekivalo se objektivno da budemo drugi, da idemo u baraž. To je bilo realno. Nažalost, to se nije desilo. Epilog te priče bio je odlazak bivšeg selektora. Moram da naglasim da je posebno bilo teško posle bolnog poraza od Albanije. Nakon toga je sve bio Sizifov posao. Došao je i novembar. Uvek postoji nada, nikad se ne treba predavati. Korektno smo igrali protiv Engleza. Uaslužili smo bolji rezultat, iako je domaćin bio bolji - počeo je razgovor za Kurir Dragan Džajić i dodao:

- Gledajući ovu poslednju utakmicu Srbije u Leskovcu protiv Letonije, jasno sam video da sve reprezentacije napreduju. Bez obzira što je Letonija bila potcenjena od javnosti, nije bilo koga danas lako pobediti. To je jasno svima koji prate fudbal.

Nije prepoznat značaj meča protiv Albanije

Da se vratimo na utakmicu protiv Engleske. Da li je moglo bolje?

- Mogli smo do 1:1. Bila je šansa za Lazara Samardžića, a onda i za Dušana Vlahovića... I pre toga bilo je prilika iz kojih smo mogli do gola. Tokom većeg dela utakmice u Londonu bilo je ravnopravno, iako su oni imali inicijativu. Da smo uzeli tamo bod, možda je moglo nešto da se uradi... Obično platite ceh nečemu što ste ranije propustili. A, mi smo propustili... Znate i sami.

Ta utakmica protiv Albanije košatala je Srbiju neodlaska na SP, zar ne?

- Svi su očekivali da budemo ispred Albanije. Ali nismo... Izgubili smo tu važnu utakmicu. Makar da smo uzeli bod. Bio je dragocen. Mesec dana pre utakmice, znao sam da će biti teško. Ne postoji u fudbalu "lako ćemo". Bili smo favoriti, nema govora. Niti želim sada da se pravdam. Bilo je očekivano da ne izgubimo... Ali... Ne treba sada kukati, niti plakati. Sada moramo dalje... Nije nam taj poraz teško pao sa sportskog aspekta, već i generalno.

Napravio je stanku Dragan Džajić, pa nastavio.

- Morali smo bolje u toj utakmici. Trebalo je prepoznati značaj te utakmice iz milion razloga. Ali...

Piksi nije želeo moju pomoć

Kakvu ste saradnju imali sa bivšim selektorom Draganom Stojkovićem?

- Sarađivali smo korektno. Voleo bih da on kaže kako smo radili zajedno... Njegov posao bili su treninzi, odabir igrača, taktika... Uvek sam mu bio na usluzi, kad god je nešto trebalo. Sa te strane ne verujem da on ima ijednu primedbu, kad sam ja u pitanju.

Ipak, usledio je Piksijev odlazak posle poraza od Albanije.

- Uvek sam bio tu, da se treneri podrže, i kada ne ide... Ali ima nešto kad je neodbranjivo. On je sam podneo ostavku. Bila je to razumljiva odluka posle utakmica protiv Engleske i Albanije. On zna da je imao punu podršku od mene. Imao je punu autonomiju, niko mu nije pravio ni najmanje probleme.

Javnost je tražila da se Stojković povuče ranije, posle EURO u Nemačkoj. Šta mislite o tome?

- Navijači imaju pravo da razmišlju na svoj način. Nemam šta da komentarišem takve stvari. Epilog je ovo što se dogodilo.

Jeste li pokušali nekada da udelite Stojkoviću savet, s obzirom da imate ogromno znanje i iskustvo?

- Uvek sam govorio Piksiju - jel želiš da nešto kažem? Jel sam ti potreban? Rekao je da nema problema. I uvek je tako bilo. Nema potrebe da se natičem. Fudbalski smo se odlično razumeli. Sve je pod kontrolom, uvek je bio njegov odgovor.

Alal vera Veljku

Kako vidite novog selektora Veljka Paunovića?

- Odigrali smo korektno u Engleskoj. Ovde u Leskovcu protiv Letonije, po meri, protiv jedne solidne ekipe. Pobedili smo, to je za njega najvažnije. Bio je mnogo hrabar kad je prihvatio da vodi poslednje dve utakmice u kvalifikacijama. Mogao je da to ne uradi... I niko mu ne bi zamerio. Znam mnoge trenere koji to ne bi uradili. Bio je fer i korektan. Rekao je da je to za njega izazov. Alal mu vera za to što je uradio! Nije bio iz priče, hajde da razgovaramo nakon kvalifikacija, kad se sve završi, pa ćemo posle... Mene je lično oduševio taj njegov stav, kao i sve nas u Savezu. Narod je na kraju video sve. Prihvaćen je kako treba.

Kakav će biti epilog pregovora sa Paunovićem? To najviše zanima naciju.

- Rekao sam Veljku šta želim. Otprilike... Naša ideja je da mu ponudimo ugovor na dve, do četiri godine. Za naredno evropsko i svetsko prvenstvo. Koliko on bude raspoložen... U razgovoru sa njim, shvatio sam da tu nema problema i da će tako i biti. Rekao sam mu još - tvoj je teren, tvoj odabir igrača, tvoja koncepcija, tvoja taktika... Pozovi koga hoćeš. Mlade i stare... Dobro bi bilo da pobeđujemo sa mladima i sa starima. Dovoljno je Veljko inteligentan da sve razume.

I kada može da se očekuje potpis?

- Branko Radujko bio je sa njim u Madridu. Pričali su pre nego što je preuzeo reprezentaciju. Imam utisak da će Veljko doći za nekoliko dana i da ćemo se dogovoriti. Posle utakmice sa Letonijom kad smo se videli, Radujko je pričao sa njim. Veljko je tražio sedam do deset dana, kako bi bio sa porodicom. On ima svoj plan i koncepciju... Očekujem da se to finalizuje u dogledno vreme. Nećemo ići u nedogled... To ne odgovara ni nama, ni njemu.

Ugovor na 2 ili 4 godine

I šta to znači konkretno?

- Nema problema. Verujem da će Veljko potpisati ugovor za četiri do pet dana. Sedam najkasnije! I biće to ugovor kako sam već rekao, na dve ili četiri godine.



Kako vidite igrački kadar Srbije?

- Fudbaleri koje zove selektor, to je ono najbolje što Srbija ima i poseduje. Uvek volim da kažem, da treba obratiti pažnju na našu ligu. Uvek neko može da iskrsne, da se priključi, nametne. Na treneru je da prepozna. Vrlo je bitno da selekcija koja bude napravljena od ovih igrača sada i nekih novih... Da to bude nešto, u šta narod hoće da poveruje. Pa, da zajedno sa trenerom vidimo koliko možemo.

Moramo biti realni i umereni

Ambicije Srba često su baš neralne, zar ne?

- Moramo da budemo realniji i umereniji kada su u pitanju dostignuća koja možemo da postignemo. Fudbal je napredovao, svi ga igraju... Moramo da vodimo računa. Želim da verujem da možemo biti bolji od onoga što smo bili. Ali, neću da se busam i govorim možemo toliko i toliko... Mi smo i sada u nekim utakmicama izgledali odlično, pa smo padali. Treba naći ravnotežu i na tome graditi nacionalnu selekciju.

Hoće li biti sveže krvi u reprezentaciji?

- Imam svoje mišljenje o tome. Poštujem i cenim sve naše igrače. Ali, kada je selekcija u pitanju, to prepuštam Veljku Paunoviću. Tu ima apsolutno podršku od mene i Saveza. Najvažnije će biti samo da reprezentacija pobeđuje. Samo pobede vraćaju veru u igrače i reprezentaciju - bio je jasan Dragan Džajić.