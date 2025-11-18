Slušaj vest

Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović nije teže povređen ali bi mogao da propusti prvenstvenu utakmicu protiv Fjorentine, preneli su danas italijanski mediji.

Vlahović je igrao za reprezentaciju Srbije protiv Engleske (0:2) prošlog četvrtka, ali nije bio u sastavu u nedelju za duel protiv Letonije (2:1) zbog istegnuća mišića.

On se u Torino vratio u ponedeljak i obavio je lekarske preglede. Kako je prenela Gazeta delo Sport, ti pregledi nisu otkrili tešku povredu, nema rupture mišića već se radi o umoru i Vlahović bi uskoro trebalo da se vrati na teren.

Očekuje se da će u narednih nekoliko dana Vlahović trenirati samostalno, što znači da je neizvestan njegov nastup u utakmici protiv Fjorentine za vikend u Seriji A.

Kako je prenela Gazeta, mnogo toga će zavisiti od toga kako će se Vlahović osećati do utakmice.

U narednih mesec dana Juventus će odigrati osam utakmica i malo je verovatno da će stručni štab nepotrebno rizikovati sa Vlahovićem za duel protiv Fjorentine, ocenila je Gazeta.

Kurir sport / Beta

