Norveška gol-mašina: Erling Haland - najbolji strelac evropskih kvalifikacija za Mundijal! (GALERIJA)
Napadač fudbalske reprezentacije Norveške, Erling Haland, ubedljivo je najbolji strelac evropskih kvalifikacija za Mundijal sa 16 postignutih pogodaka.
Pogledajte kako izgleda Haland u dresu Norveške:
Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: Tiziano Ballabio / Alamy / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia
