FK Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da će u narednom periodu prvotimci kluba na gostovanja putovati novim klupskim autobusom.

Novi bus dizajniran je da obezbedi maksimalan komfor i udobnost tokom putovanja. To će svakako prijati fudbalerima Crvene zvezde, posebno na dužim putovanjima.

Autobus FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Priliku da se uvere u sve prednosti savremenog vozila fudbaleri Zvezde će imati već prilikom putovanja u Rumu na utakmicu 1/16 finala Kupa Srbija. Utakmica je sutra od 13.00 časova na stadionu GFK Sloven.

Na stadion “Rajko Mitić” stigao je jedan od najsavremenijih autobusa današnjice, sa visokim komforom, ergonomskim sedištima i savremenim bezbednosnim sistemima. Tri osovine i 456 konjskih snaga garantuju stabilnu i komfornu vožnju.

1/6 Vidi galeriju Autobus FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Karakteristike novog modernog autobusa će omogućiti našim fudbalerima i stručnom štabu da nakon svakog putovanja budu odmorni i maksimalno pripremljeni.

Unutrašnjost autobusa opremljena je sa 40 brendiranih sedišta sa grbom kluba i dodatnom opremom, koja zadovoljava sve standarde za boravak profesionalnih fudbalera. Oblik i anatomija sedišta pružaju optimalnu potporu mišićima tokom dugih vožnji, dok zatamnjena stakla osiguravaju mir, privatnost i idealne uslove za odmor.

Ovom investicijom Crvena zvezda još jednom pokazuje kontinuirani napredak i posvećenost da svojim igračima obezbedi vrhunske uslove, kako na terenu, tako i van njega sa ciljem postizanja najboljih mogućih rezultata.