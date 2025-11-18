Slušaj vest

FK Petar Puača je jesenji prvak kvalitetne lige Vojvodine u konkurenciji kadeta.

Dečaci uzrasta 16 i 17 godina napravili su najveći uspeh u istoriji ove škole fudbala. U tek završenoj polusezoni Kadetske kvalitetne lige Vojvodine osvojili su prvo mesto.

Osnivač škole fudbala iz Novog Sada Petar Puača Foto: Kurir Televizija

Tokom leta kadetska ekipa Petar Puača pojačala se sa decom iz FK Jedinstvo iz Rumenke. U 12 utakmica ostvarili su deset pobea, jedan nerešen rezultat i jedan poraz, uz gol razliku 50:20. U školi su posebno ponosni na činjenicu da su igrali lep i napadački fudbal.

I najbolji strelac lige dolazi iz FK Petar Puača. Njegovo ime je Eljmedin Zuka i postigao je 21 gol. Iz Novog Sada kažu da talentovanog napadača gledaju skauti Partizana, Crvene zvezde, zagrebačkog Dinama, Kremonezea, Fejenorda...

Ovi momci idu stopama njihovih prethodnika Dejana Zukića i Uroša Kabića. FK Petar Puača postoji već 20 godina i najtrofejnija je škola fudbala u Srbiji. Junaci trijumfa u kadetskoj ligi su - Mrđan, Tot, braća Hadija, Novković, Ivanović, Beronja, Petrović, Jovetić, Kozarov, Aklapi, Zuka, Conkić, Hoti, Tomić, Amanović, Grahovac. Trener ekipe je Nemanja Mekterović.

- Najsrećniji sam čovek na planeti. Ne mogu sve pare ovog sveta da plate ovaj osećaj. Hvala deci šampionima, hvala najboljem treneru Mekteru i našim divnim roditeljima na podršci. Ovu titulu posvećujem svojoj majci Radi koja je preminula pre dva meseca - rekao je direktor škole Petar Puača.