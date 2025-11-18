Modrić, koji je sinoć ušao u igru tokom utakmice Crna Gora - Hrvatska, je preko poznatog komentatora Sabahudina Topalbećirevića poslao poruku Bosancima
PRED MEČ ODLUKE U BEČU: Luka Modrić poslao poruku reprezentaciju Bosne i Hercegovine
Poslednji dan kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 u Evropi donosi nekoliko interesantnih duela po pitanju direktnog plasmana ili plasmana u baraž.
Luka Modrić Foto: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot, Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia
Meč koji privlači veliku pažnju je svakako onaj u Beču, gde Austrija dočekuje Bosnu i Hercegovinu.
Austrija ima dva boda više i remi joj odgovara za prvo mesto, dok gosti stižu sa ciljem da pobede.
U tom nastojanju dobili su veliku podršku Luke Modrića.
Modrić, koji je sinoć ušao u igru tokom utakmice Crna Gora - Hrvatska, je preko poznatog komentatora Sabahudina Topalbećirevića poslao poruku Bosancima.
"Paša moj, veliki pozdrav i nadam se da će Bosna proći sutra. Ajmo Bosno", poruka je Luke Modrića.
Utakmica u Beču igra se od 20.45 časova.
