Poslednji dan kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 u Evropi donosi nekoliko interesantnih duela po pitanju direktnog plasmana ili plasmana u baraž.

Luka Modrić

 Meč koji privlači veliku pažnju je svakako onaj u Beču, gde Austrija dočekuje Bosnu i Hercegovinu.

Austrija ima dva boda više i remi joj odgovara za prvo mesto, dok gosti stižu sa ciljem da pobede.

U tom nastojanju dobili su veliku podršku Luke Modrića.

Modrić, koji je sinoć ušao u igru tokom utakmice Crna Gora - Hrvatska, je preko poznatog komentatora Sabahudina Topalbećirevića poslao poruku Bosancima.

"Paša moj, veliki pozdrav i nadam se da će Bosna proći sutra. Ajmo Bosno", poruka je Luke Modrića.

Utakmica u Beču igra se od 20.45 časova.

