Poslednji dan evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 donosi nekoliko bitnih utakmica koje rešavaju pitanje direktnih učesnika.

Jedna od takvih utakmica igra se u Beču u okviru grupe H.

Austrija uoči duela sa Bosnom i Hercegovinom ima 18 bodova, dva više u odnosu na goste.

Jasno je, dakle, da domaćinu i remi odgovara, dok Bosanci moraju da idu na pobedu za prvo mesto u grupi.

TOK MEČA

Sastavi

AUSTRIJA: A. Šlager - Lajmer, Lenhart, Danso, Mvene - K. Šlager, Sinvald - Vimer, Baumgartner, Sabicer - Arnautović. Selektor: Ralf Rangnik

BiH: Vasilj - Karić, Muharemović, Malić, Memić - Tahirović, Hadžikadunić, Bajraktarević - Tabaković, Džeko, Šunjić. Selektor: Sergej Barbarez

12' - GOOOL! Haris Tabaković 0:1

Gosti vode u Beču. Rezultat koji ih vodi direktno na Svetsko prvenstvo.

Posle kornera, golman Aleksandar Šlager je loše boksovao loptu koja je vraćena u peterac, a tamo se Haris Tabaković najbolje snašao.