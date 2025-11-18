Fudbaleri Škotske slavili su nad Danskom sa 4;2 (1:0) u meču kvalifikacija za Mundijal 2026.
SPEKTAKL U GLAZGOVU - ŠKOTSKA IDE DIREKTNO NA MUNDIJAL: Danska poklekla u nadoknadi
Prednost Škotskoj doneo je Skot Mektominej golom u trećem minutu, a izjednačenje Danskoj Rasmus Hojlund pogotkom iz penala u 57. minutu.
Vođstvo Škotskoj vratio je Lorens Šenklend golom u 78. minutu, a izjednačenje Danskoj Patrik Dorgu pogotkom u 82. minutu.
Škotska je treći put povela golom Kirana Tirnija u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Keni Meklin pogotkom u devetom minutu nadoknade.
Danska je od 61. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Rasmus Kristensen.
Škotska je završila na prvom mestu na tabeli Grupe C sa 13 bodova, dva više od drugoplasirane Danske, koja će igrati u baražu.
