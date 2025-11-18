Slušaj vest

Prednost Škotskoj doneo je Skot Mektominej golom u trećem minutu, a izjednačenje Danskoj Rasmus Hojlund pogotkom iz penala u 57. minutu.

Vođstvo Škotskoj vratio je Lorens Šenklend golom u 78. minutu, a izjednačenje Danskoj Patrik Dorgu pogotkom u 82. minutu.

Škotska je treći put povela golom Kirana Tirnija u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Keni Meklin pogotkom u devetom minutu nadoknade.

Danska je od 61. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Rasmus Kristensen.

Škotska je završila na prvom mestu na tabeli Grupe C sa 13 bodova, dva više od drugoplasirane Danske, koja će igrati u baražu.

1/5 Vidi galeriju Škotska - Danska Foto: Jane Barlow / PA Images / Profimedia