Fudbaleri Španije i Turske odigrali su uzbudljivo prvo poluvreme u kom je Furija potpuno dominirala, ali su Turci iz jedne od retkih prilika uspeli da dođu do izjednačenja.

Španija je otvorila susret u svom prepoznatljivom ritmu i već u 4. minutu stigla do prednosti. Kukurelja je odlično prošao po levoj strani, a zatim je uputio precizan centaršut, loptu je zakačio Ruiz, ona dolazi do Danija Olma, a sa pet metara igrač Barselone ne greši - 1:0.

Posle kornera u 42. minutu, koji je izveo Orkun Kokču, Jilmaz je spustio loptu glavom, a Deniz Gul sjajnim volejom zakucao je pod prečku za 1:1.

Posle poigravanja Kadioglua, na ivici šesnaesterca loptu je prihvatio Ozdžan u 54. minutu, ali radost gostiju dugo trajala jer je Ojarzabal izjednačio na 2:2 u 62. minut.

Selekciji Turske, koja će igrati u baražu, je za direktan plasman na Svetsko prvenstvo večeras bila potrebna pobeda od barem sedam golova razlike.

