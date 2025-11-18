Fudbaleri Švedske i Slovenije odigrali su nerešeno 1:1 (0:0) u meču kvalifikacija za Mundijal 2026.
Fudbal
ŠVEDSKA DO MUNDIJALA PREKO BARAŽA: Slovenija ostala neporažena u gostima
Slušaj vest
Ekipa Slovenije je stigla do prednosti preko Elšnika, fudbalera Crvene zvezde, u 64. minutu utakmice.
Domaći su uspeli nekako da se spasu i to golom Lundgrena u samom finišu.
U baražu će iz Grupe B igrati i reprezentacija Švedske, koja je plasman ostvarila kroz Ligu nacija.
Švedska - Slovenija Foto: Pontus Lundahl/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši