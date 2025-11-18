Slušaj vest

Ekipa Slovenije je stigla do prednosti preko Elšnika, fudbalera Crvene zvezde, u 64. minutu utakmice.

Domaći su uspeli nekako da se spasu i to golom Lundgrena u samom finišu.

U baražu će iz Grupe B igrati i reprezentacija Švedske, koja je plasman ostvarila kroz Ligu nacija.

Švedska - Slovenija Foto: Pontus Lundahl/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne propustiteFudbalLUDNICA U ZENICI! BiH posle preokreta slavila nad Rumunijom i obezbedila baraž za Mundijal
profimedia-1035617381.jpg
FudbalHAOS U KOMŠILUKU - MILIONER BRUTALNO PONIZIO LEGENDARNOG TRENERA: Bolesne konje streljaju da se ne pate! Ispali ste budala!
Bosna - Rumunija
FudbalPIROVA POBEDA SRBIJE! Prvenac Veljka Paunovića: Orlovi slavili protiv Letonije posle preokreta
Srbija, Letonija
FudbalHAOS UOČI UTAKMICE CRNA GORA - HRVATSKA: Navijači iz Hrvatske napadnuti na putu Cetinje - Budva! Preprečili im put i udarali šipkama
profimedia0742490770.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir