"U Bosni sam proživeo jednu od najtužnijih epizoda koje navijač reprezentacije može da doživi. Sa agresivnim, neobrazovanim navijačima koji kao da su se probudili iz nekog mračnog doba. Stadion je ostavljen u nekom prošlom veku: sivi beton, polomljene stolice, uski prostori, infrastruktura koja podseća na vremena pre 90-ih. Slike su apsolutno neverovatne, nezamislive u ovom veku. Razlika u odnosu na Kluž? Od civilizacije do paleolita, starijeg kamenog doba. Pravo razočaranje bilo je na tribinama. Rumunska himna bila je prekidana zvižducima, što je gest koji ne bi trebalo da postoji nigde u Evropi. Dok je trajala utakmica deo publike bacao je predmete na nas, pravio ružne gestove, vređao nas, pa čak i pljuvao na nas. To nije bila strast, već agresija. Ne rivalstvo, već bezrazložna mržnja! Stadion nije džungla. To je mesto za pevanje, a ne za napadanje. Vreme je da UEFA i savezi ozbiljno shvate takve propuste! Poslaću žalbu FIFA-i i UEFA-i, prijaviću ove ozbiljne, neprihvatljive prekršaje koji kompromitiraju ideju igranja fudbala i zatražiti konkretne mere“, rekao je Tise za rumunske medije.