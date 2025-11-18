"RASISTI I PLJUVAČI! ZENICA JE U KAMENOM DOBU!" Žestoke optužbe iz Rumunije posle utakmice u BiH
Fudbalska utakmica Bosna i Hercegovina - Rumunija, odigrana u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, bila je sve samo ne sport.
Brojni incidenti zabeleženi su pre, za vreme i posle utakmice u Zenici.
Posle meča Rumuni su bili besni na organizaciju utakmice u Zenici. Navijači su gostima skandilarali "Cigani, cigani" i zviždali su himni Rumunije.
Bosanska policija hapsila je gostujuće navijače pre meča. Bosanski mediji su objavili šta je sve policija zaplenila kod rumunskih navijača. Među oduzetim predmetima je srpska zastava "Nema predaje", šajkače, kokarde, fantomke...
Fotografije je objavio ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo.
U finišu meča na stadionu "Bilino polje", policija je uletela u sektor namenjen gostujućim navijačima i počela redom da pendreči. Nisu birali, pa su tako i deca dobila batine.
Šta se sve dešavalo u Zenici, iz prve ruke je preneo Alin Tise, rumunski političar.
"U Bosni sam proživeo jednu od najtužnijih epizoda koje navijač reprezentacije može da doživi. Sa agresivnim, neobrazovanim navijačima koji kao da su se probudili iz nekog mračnog doba. Stadion je ostavljen u nekom prošlom veku: sivi beton, polomljene stolice, uski prostori, infrastruktura koja podseća na vremena pre 90-ih. Slike su apsolutno neverovatne, nezamislive u ovom veku. Razlika u odnosu na Kluž? Od civilizacije do paleolita, starijeg kamenog doba. Pravo razočaranje bilo je na tribinama. Rumunska himna bila je prekidana zvižducima, što je gest koji ne bi trebalo da postoji nigde u Evropi. Dok je trajala utakmica deo publike bacao je predmete na nas, pravio ružne gestove, vređao nas, pa čak i pljuvao na nas. To nije bila strast, već agresija. Ne rivalstvo, već bezrazložna mržnja! Stadion nije džungla. To je mesto za pevanje, a ne za napadanje. Vreme je da UEFA i savezi ozbiljno shvate takve propuste! Poslaću žalbu FIFA-i i UEFA-i, prijaviću ove ozbiljne, neprihvatljive prekršaje koji kompromitiraju ideju igranja fudbala i zatražiti konkretne mere“, rekao je Tise za rumunske medije.