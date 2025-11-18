Slušaj vest

Fudbaleri Crne Gore uprkos vođstvu 2:0, poraženi su od Hrvatske u Podgorici 3:2 u poslednjoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

No, posle meča buru u javnosti je podigao selektor Crne Gore Mirko Vučinić.

Vučinić je uporedio igru svog tima sa ženom i izlaskom na večeru.

"Ako ne igramo sa mu**ma neće ništa da bude. To je isto kao da ideš sa nekom ženom 10 večeri zaredom na večeru, plaćaš večeru, a na kraju je kući voziš kao taksista. Znači moramo da budemo konkretni, jer ako nismo konkretni...", rekao je Vučinić pred kamerama RTCG.

Inače, Crna Gora je baš kao i Srbija ostala bez šanse da prođe na Svetsko prvenstvo koje će se igrati naredne godine u SAD, Kanadi i Meksiku.