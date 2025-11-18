OVDE Bosanci su od ranih popodnevnih sati vidljivi u centralnim delovima Beča, pa su i domaći mediji preneli deliće atmosfere
BOSNA ĆE IMATI OGROMNU PODRŠKU U BEČU: Više od 27.000 navijača kupilo ulaznice
Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 20.45 časova gostuju Austriji u odlučujućoj utakmici za direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026.
Navijači Bosne i Hercegovine Foto: Screenshot, FIBA, Printscreen
Bosancima je potrebna pobeda kako bi preskočili Austriju na tabeli i osvojili prvo mesto. U suprotnom, moraće da se zadovolje plasmanom u baraž.
Važnost meča povukla je sa sobom ogromno interesovanje, pa informacije govore da će gosti imati podršku preko 27.000 navijača.
Bosanci su od ranih popodnevnih sati vidljivi u centralnim delovima Beča, pa su i domaći mediji preneli deliće atmosfere.
