Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 20.45 časova gostuju Austriji u odlučujućoj utakmici za direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026.

Bosancima je potrebna pobeda kako bi preskočili Austriju na tabeli i osvojili prvo mesto. U suprotnom, moraće da se zadovolje plasmanom u baraž.

Važnost meča povukla je sa sobom ogromno interesovanje, pa informacije govore da će gosti imati podršku preko 27.000 navijača.

Bosanci su od ranih popodnevnih sati vidljivi u centralnim delovima Beča, pa su i domaći mediji preneli deliće atmosfere.