"Nisam neko ko se razbacuje goleadama. Treba ceniti protivnika, biće izuzetno motivisani. Ne očekuje nas lak zadatak. Pristupićemo utakmici profesionalno i oprezno", naveo je Milojević, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u sredu od 13 časova na gostujućem terenu u Rumi igrati protiv Slovena, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.

Trećeligaš iz Rume u svojoj ekipi ima pojedine fudbalere koji su bili deo omladinskih škola superligaških klubova, a Milojević je rekao da to znači da oni poseduju određen kvalitet.

"To što su prošli te škole ne znači da ne zaslužuju da igraju u velikim klubovima. Nekome treba više vremena, neko ima drugačiji put, ali ako su bili deo tih sistema, znači da imaju kvalitet. Na njima je da rade, da prate svoje snove. Ne mogu svi iz omladinskih selekcija da stignu do prvog tima", kazao je trener Crvene zvezde.

Milojević je naveo da je, uprkos tome što u ekipi nema povređenih fudbalera, određen broj njegovih igrača i dalje sa svojim reprezentacijama.

"Videćemo koje ćemo igrače imati na raspolaganju. Sigurno ćemo imati dosta fudbalera iz Omladinske škole, jer nemamo veliki broj prvotimaca na okupu", izjavio je Milojević.

Trener Crvene zvezde rekao je da očekuje mnogo publike u Rumi i dodao da se nada "dobroj fudbalskoj predstavi".

