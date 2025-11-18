Slušaj vest

Prva utakmica, koja je odigrana u Abu Dabiju, završena je remijem 1:1, pa je selekcija Iraka u dvomeču pobedila ukupnim rezultatom 3:2.

Prednost Ujedinjenim Arapskim Emiratima u revanš utakmici doneo je Kajo Lukas golom u 52. minutu, a izjednačenje Iraku Meme pogotkom u 66. minutu.

Pobedonosan gol za Irak postigao je Amir Al Amari iz penala u 17. minutu nadoknade drugog poluvremena.

Interkontinentalni baraž održava se u martu naredne godine u Severnoj Americi. Pored Iraka ;učešće su osigurale i selekcije Demokratske Republike Kongo, Bolivije i Nove Kaledonije, dok će preostala dva mesta biti popunjena iz Konkakaf zone (Severna i Srednja Amerika i Karibi).

Svetsko prvenstvo će se održati narednog leta u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

(Beta)