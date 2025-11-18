Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21 godine, savladala je u Bačkoj Topoli vršnjake iz Sjedinjenih Američkih Država 1:0 (1:0).

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

Selekcija Zorana Bate Mirkovića je prethodno savladala Češku 2:1 u gostima i tako sa dve pobede završila novembarski ciklus priprema za Evropsko prvenstvo 2027.

Jedini gol na meču postigao je Vanja Vlahović u 45. minutu.

Zoran Mirković je na ovoj utakmici izveo sastav: Lijeskić, Đ. Petrović, Bukinac, Kovačević, Džodić (66. Kuljanin), Leković, Jovanović (66. Aleksić), Mitrović (85. Šljivić), Mijatović (83. B. Petrović), Vlahović (83. Ugrešić), Petković (66. Stjepanović).

Prvi deo igre pripao je rezultatski „orlićima“, posle većeg poseda SAD i dve dobre prilike gostiju. Srbija je kaznila te promašaje i posle odlične akcije u sam smiraj prvog poluvremena, Vlahović je doveo naš sastav u vođstvo. Mogla je Srbija i u uvodnim minutima da postigne gol, posle prekida.

Nastavak je doneo bolje izdanje Srbije, nameru gostiju da izjednače, ambiciju „orlića“ da sačuvaju, možda pobedu učine ubedljivijom. Gosti su imali prvi priliku, s druge strane Srbija je tražila šansu iz kontranapada. Nije ipak bilo promene rezultata, a posle svega zaključak – dva meča, dve pobede (prva protiv Češke u Pardubicama) u novembarskom ciklusu pripremnih mečeva Srbije za EP 2027. Važno je apostrofirati da su selektori izvršili veći broj izmena, Zoran Mirković je ukazao priliku Aleksiću, Kuljaninu, Stjepanoviću, B. Popoviću, Ugrešiću i Šljiviću.