Reprezentativac Švajcarske Granit Džaka našao se na udaru navijača selekcije tzv. Kosova na utakmici koja se igra u Prištini.

Tzv. Kosovo i Švajcarska igraju u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Domaćoj selekciji je bila potrebna pobeda od šest golova razlike da bi prošla direktno, pa je jasno da utakmica nema veliki rezultatski značaj.

Ipak, utakmica u Prištini će ostati upamćena po neverovatnoj sceni.

Od početka na udaru domaćih navijača je bio fudbaler Švajcarske Granit Džaka. Iskusnog vezistu, koji vodi poreklo iz južne srpske pokrajine, publika je dočekala na "nož" i svaki njegov dodir propratila zvižducima.

Džaka, koji vodi poreklo iz Podujeva, pre meča je udario na bivše mlade reprezentativce Švajcarske Leona Avdulahua i Albijana Hajdarija koji su se odlučili da od ove godine nastupaju za seniorsku reprezentaciju lažne države "Kosova".