Fudbalska reprezentacija Austrije obezbedila je plasman na naredno Svetsko prvenstvo , pošto je u poslednjem, osmom kolu Grupe H evropskih kvalifikacija, u Beču odigrala nerešeno protiv selekcije Bosne i Hercegovine 1:1.

- Moja braćo, uradili smo to! Dečački san je postao stvarnost. Godinama smo zajedno pobeđivali i gubili, smejali se i plakali, ali sada smo ostvarili bez sumnje najponosniji trenutak moje karijere – kvalifikovali smo se na Svetsko prvenstvo sa ovom neverovatnom grupom! Austrija zauvek – napisao je Marko Arnautović na društvenim mrežama.