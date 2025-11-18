Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Austrije obezbedila je plasman na naredno Svetsko prvenstvo, pošto je u poslednjem, osmom kolu Grupe H evropskih kvalifikacija, u Beču odigrala nerešeno protiv selekcije Bosne i Hercegovine 1:1.

- Moja braćo, uradili smo to! Dečački san je postao stvarnost. Godinama smo zajedno pobeđivali i gubili, smejali se i plakali, ali sada smo ostvarili bez sumnje najponosniji trenutak moje karijere – kvalifikovali smo se na Svetsko prvenstvo sa ovom neverovatnom grupom! Austrija zauvek – napisao je Marko Arnautović na društvenim mrežama.

Austrija je kvalifikacije završila na prvom mestu na tabeli Grupe H sa 19 bodova, dva više od drugoplasirane Bosne i Hercegovine, koja će igrati u baražu.

