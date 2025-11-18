Slušaj vest

Dobili smo pobednike grupa u kvalifikacija i direktne učesnike Svetskog prvenstva, a to su: Nemačka, Švajcarska, Škotska, Francuska, Španija, Portugal, Holandija, Austrija, Norveška, Belgija, Engleska i Hrvatska.

Do baraža su na osnovu drugog mesta u svojim grupama došli Slovačka, tzv. Kosovo, Danska, Ukrajina, Turska, Irska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Vels, Albanija i Češka.

Četiri nacionalna tima su do baraža došla preko Lige nacija, što važi za Severnu Irsku, Severnu Makedoniju i Rumuniju, koje su u svojim grupama bile treće, kao i Švedsku, koja je bila poslednja u svojoj grupi sa samo tri boda.

Baraž za Svetsko prvenstvo je na program u umartu 2026. godine.

Srbija, kao što je poznato, neće biti učesnik Mundijala 2026.

