Slušaj vest

Fudbaleri Kurasaa uspeli su da naprave senzaciju i da se plasiraju na Svetsko prvenstvo, a tamo ih je odveo bivši selektor Srbije, Dik Advokat.

1/6 Vidi galeriju Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport

Zemlja od tek 156.000 stanovnika, koja ima specifičan status, uspela je da odoli napadima Jamajke, odigra nerešeno, 0:0 i plasira se na Mundijal. Kurasao je mala karipska zemlja specifičnog statusa. Nije država, nije kolonija, nije teritorija, već autonomna zemlja u sastavu Kraljevine Holandije. Zbog toga je ovaj plasman na Svetsko prvenstvo istorijski.

Istorijski će biti po još jednom detalju - Dik Advokat će sa 79 godina postati najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava. Zaista, veliki podvig!

Što se samog meča odluke tiče, Jamajka je bila bolji rival, pogodila je dve stative i prečku, dobila je i penal u nadoknadi, ali je VAR preinačio odluku, te poslao Kurasao na Mundijal, a fudbalere Jamajke u interkontinentalni baraž.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Jamajka - Kurasao Foto: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

Ko sve igra za Kurasao?

Za Kurasao igraju i neka poznata lica eevropskog fudbala kao što su

Tahit Čong (Šefild Junajted, nekada i Mančester junajted), Sontje Hansen (Midlzbro), Armando Obispo (PSV), Rišedli Bazur (Konja; tokom karijere nastupao za Ajaks i Volfzburg), Žuninjo i Leandro Bakuna, Džošua Brenet (nekada PSV i Hofenhajm), Kenji Gore (Makabi Haifa)... A pravo nastupa imaju i Rišairo Živković i Ksander Severina, samo nisu uspeli da se izbore za poziv Dika Advokata.

Zaista, ovo je podvig o kom će se tek pričati, a pogledajte i najzanimljivije detalje sa meča koji je Kurasao odigrao protiv Jamajke.

BONUS VIDEO: