Slušaj vest

Fudbaleri Kurasaa uspeli su da naprave senzaciju i da se plasiraju na Svetsko prvenstvo, a tamo ih je odveo bivši selektor Srbije, Dik Advokat.

Dik Advokat na klupi Srbije Foto: Starsport

Zemlja od tek 156.000 stanovnika, koja ima specifičan status, uspela je da odoli napadima Jamajke, odigra nerešeno, 0:0 i plasira se na Mundijal. Kurasao je mala karipska zemlja specifičnog statusa. Nije država, nije kolonija, nije teritorija, već autonomna zemlja u sastavu Kraljevine Holandije. Zbog toga je ovaj plasman na Svetsko prvenstvo istorijski.

Istorijski će biti po još jednom detalju - Dik Advokat će sa 79 godina postati najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava. Zaista, veliki podvig!

Što se samog meča odluke tiče, Jamajka je bila bolji rival, pogodila je dve stative i prečku, dobila je i penal u nadoknadi, ali je VAR preinačio odluku, te poslao Kurasao na Mundijal, a fudbalere Jamajke u interkontinentalni baraž.

Detalji sa meča Jamajka - Kurasao Foto: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

Ko sve igra za Kurasao?

Za Kurasao igraju i neka poznata lica eevropskog fudbala kao što su 

Tahit Čong (Šefild Junajted, nekada i Mančester junajted), Sontje Hansen (Midlzbro), Armando Obispo (PSV), Rišedli Bazur (Konja; tokom karijere nastupao za  Ajaks i Volfzburg), Žuninjo i Leandro Bakuna, Džošua Brenet (nekada PSV i Hofenhajm), Kenji Gore (Makabi Haifa)... A pravo nastupa imaju i Rišairo Živković i Ksander Severina, samo nisu uspeli da se izbore za poziv Dika Advokata.

Zaista, ovo je podvig o kom će se tek pričati, a pogledajte i najzanimljivije detalje sa meča koji je Kurasao odigrao protiv Jamajke.

Ne propustiteFudbalNA STUBU SRAMA! Bivši selektor Srbije se ŽESTOKO OBRUKAO: Brutalno UDARIO po klubu iz našeg komšiluka, pa "DOBIO ŠAMAR" realnosti
srbijaalbanija1587.jpg
FudbalBIVŠI SELEKTOR SRBIJE PODNEO OSTAVKU: Dik Advokat nije više selektor Iraka
3403dado-djilas.jpg
FudbalBIVŠI SELEKTOR SRBIJE PLAKAO KAO KIŠA: Dik Advokat rekao zbogom VIDEO
gggg01-epa.jpg
FudbalBIVŠI SELEKTOR SRBIJE IDE U PENZIJU: Advokat rekao zbogom fudbalu!
3403dado-djilas.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport