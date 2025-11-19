Slušaj vest

Fudbaleri lažne države Kosovo i Švajcarske odigrali su svoj meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nerešeno (1:1), a tokom susreta u Prištini u centru pažnje bio je Granit Džaka.

On nije dobro dočekan od strane domaće publike, ceo stadion mu je zviždao, ali je pravi haos i epski skandal nastao po završetku utakmice.

IndeksOnline je objavio ekskluzivan snimak u kom se vidi kako Džaka ulazi u sukob sa vođom navijačke grupe "Dardanët", izvesnim Lulijem.

1/7 Vidi galeriju Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo Foto: Printscreen / Facebook / IndeksOnline, Printscreen / Facebook /IndeksOnline

Sukob se desio nasred terena, razmenjene su teške reči, a malo je falilo da dođe i do tuče.

Ipak, situacija nije eskalirala, brzo se smirila, ali je incident izazvao brojne reakcije javnosti.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Kurir sport / IndeksOnline

