Granit Džaka našao se u centru pažnje tokom utakmice koju su odigrali fudbaleri lažne države Kosovo i Švajcarske
GRANIT DŽAKA U ŽESTOKOM SUKOBU SA VOĐOM NAVIJAČA LAŽNE DRŽAVE KOSOVO! Isplivao snimak epskog skandala: Pljuštale uvrede, malo je falilo da dođe do TUČE (VIDEO)
Fudbaleri lažne države Kosovo i Švajcarske odigrali su svoj meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nerešeno (1:1), a tokom susreta u Prištini u centru pažnje bio je Granit Džaka.
On nije dobro dočekan od strane domaće publike, ceo stadion mu je zviždao, ali je pravi haos i epski skandal nastao po završetku utakmice.
IndeksOnline je objavio ekskluzivan snimak u kom se vidi kako Džaka ulazi u sukob sa vođom navijačke grupe "Dardanët", izvesnim Lulijem.
Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo Foto: Printscreen / Facebook / IndeksOnline, Printscreen / Facebook /IndeksOnline
Sukob se desio nasred terena, razmenjene su teške reči, a malo je falilo da dođe i do tuče.
Ipak, situacija nije eskalirala, brzo se smirila, ali je incident izazvao brojne reakcije javnosti.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Kurir sport / IndeksOnline
