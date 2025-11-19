Slušaj vest

Fudbaleri Kurasaa uspeli su da naprave senzaciju i da se plasiraju na Svetsko prvenstvo.

Zemlja od tek 156.000 stanovnika, koja ima specifičan status, uspela je da odoli napadima Jamajke, odigra nerešeno, 0:0 i plasira se na Mundijal, a posle su igrači, navijači i stručni štab Kurasaa sve znali da proslave. Pogledajte i sami...

Detalji sa meča Jamajka - Kurasao Foto: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport