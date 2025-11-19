Slušaj vest

Granit Džaka našao se u centru pažnje tokom utakmice koju su odigrali fudbaleri lažne države Kosovo i Švajcarske. Tokom meča navijači lažne države su ga vređali, a na kraju se i sukobio sa vođom grupe "Dardanët". Pogledajte kako je to izgledalo...

Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo Foto: Printscreen / Facebook / IndeksOnline, Printscreen / Facebook /IndeksOnline

Ne propustiteFudbalGRANIT DŽAKA U ŽESTOKOM SUKOBU SA VOĐOM NAVIJAČA LAŽNE DRŽAVE KOSOVO! Isplivao snimak epskog skandala: Pljuštale uvrede, malo je falilo da dođe do TUČE (VIDEO)
Granit Džaka naslovna.jpg
FudbalGRANIT DŽAKA NA UDARU NAVIJAČA TZV. KOSOVA: Neverovatne scene u Prištini!
profimedia-1053169749.jpg
FudbalGRANIT DŽAKA ZARATIO SA FUDBALEROM LAŽNE DRŽAVE KOSOVO! Prozvao ga, pa napravio haos: Odmah je dobio odgovor, žestoko se zakuvalo! Ovo NIKO NIJE OČEKIVAO!
profimedia-0934942793.jpg
FudbalNEOČEKIVANE REČI GRANITA DŽAKE O TZV. KOSOVU! Kapiten Švajcarske brutalno o reprezentaciji lažne države: Videli smo mnogo toga, ali...
Granit Džaka

 BONUS VIDEO:

Zagrljaj Džake i Piksija Izvor: Kurir