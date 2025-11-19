Granit Džaka imao je žestoku raspravu sa vođom navijača grupe "Dardanët"
Sukob Granita Džake i huligana lažne države Kosovo: Pogledajte kako je sve izgledalo (GALERIJA)
Granit Džaka našao se u centru pažnje tokom utakmice koju su odigrali fudbaleri lažne države Kosovo i Švajcarske. Tokom meča navijači lažne države su ga vređali, a na kraju se i sukobio sa vođom grupe "Dardanët". Pogledajte kako je to izgledalo...
Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo Foto: Printscreen / Facebook / IndeksOnline, Printscreen / Facebook /IndeksOnline
