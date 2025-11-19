Slušaj vest

Bosna i Hercegovina će morati u baraž, a selektor ove reprezentacije, Sergej Barbarez, bio je vidno utučen posle meča.

Davao je Barbarez izjavu za BHRT, a u kadru se odjednom pojavio Marko Arnautović i o potezu fudbalera Crvene zvezde bruji čitav region.

Arnautović je prekinuo izlaganje Barbareza, zagrlio ga je, čestitao na dobro odigranoj utakmici njegove selekcije, te poželeo sreću u baražu.

- Čestitam, svaka čast, sve najbolje - rekao je Arnautović, a Barbarez je odgovorio sa "takođe".

