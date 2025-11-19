Marko Arnautović gospodskim potezom oduševio je Sergeja Barbareza, ali i sve koji su snimak videli
POTEZ MARKA ARNAUTOVIĆA O KOM BRUJI REGION! Fudbaler Zvezde prekinuo selektora Bosne i Hercegovine tokom davanja izjave: Stao ispred kamere, pa rekao OVO!
Fudbaleri Austrije odigrali su nerešeno protiv Bosne i Hercegovine (1:1) u meču odluke za odlazak na Svetsko prvenstvo, te su na Mundijal otišli direktno i biće im ovo prvo učešće još od 1998. godine.
Bosna i Hercegovina će morati u baraž, a selektor ove reprezentacije, Sergej Barbarez, bio je vidno utučen posle meča.
Davao je Barbarez izjavu za BHRT, a u kadru se odjednom pojavio Marko Arnautović i o potezu fudbalera Crvene zvezde bruji čitav region.
Marko Arnautović i Sergej Barbarez Foto: Printscreen / BHRT
Arnautović je prekinuo izlaganje Barbareza, zagrlio ga je, čestitao na dobro odigranoj utakmici njegove selekcije, te poželeo sreću u baražu.
- Čestitam, svaka čast, sve najbolje - rekao je Arnautović, a Barbarez je odgovorio sa "takođe".
