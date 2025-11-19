Slušaj vest

Fudbaleri Austrije odigrali su nerešeno protiv Bosne i Hercegovine (1:1) u meču odluke za odlazak na Svetsko prvenstvo, te su na Mundijal otišli direktno i biće im ovo prvo učešće još od 1998. godine.

Bosna i Hercegovina će morati u baraž, a selektor ove reprezentacije, Sergej Barbarez, bio je vidno utučen posle meča.

Davao je Barbarez izjavu za BHRT, a u kadru se odjednom pojavio Marko Arnautović i o potezu fudbalera Crvene zvezde bruji čitav region.

Marko Arnautović i Sergej Barbarez Foto: Printscreen / BHRT

Arnautović je prekinuo izlaganje Barbareza, zagrlio ga je, čestitao na dobro odigranoj utakmici njegove selekcije, te poželeo sreću u baražu.

- Čestitam, svaka čast, sve najbolje - rekao je Arnautović, a Barbarez je odgovorio sa "takođe".

Snimak ove situacije pogledajte OVDE.

