Šofranac je reagovao na zahtev ombudsmana RTCG da se pokrene disciplinski postupak protiv njega nakon prenosa utakmice Crna Gora - Hrvatska tokom koje je moglo da se čuju šovinistički povici protiv Srbije i njenog naroda.

Ombudsman smatra da je Šofranac relativizovao događaj i da nije jasno osudio sramne ispade, a nakon utakmice je poručio da je atmosfera bila korektna.

Na portalu RTCG je navedeno da je Nebojša Šofranac time prekršio profesionalne standarde RTCG-a.

Posle najave o pokretanju postupka, komentator se oglasio putem društvene mreže Fejsbuk.

- A ne, ne, ne, ne, ovo ne. Ne na portalu za koji sam napisao milion tekstova od dana osnivanja ovih 13 godina i noćas se spremao za sve računice Haitija i Surinama i da pišem ujutro rezime celih kvalifikacija. Ne od kolega za koje sam uvek tu u pola dana i pola noći kad treba nešto da se radi. Ne ovako kukavički bez potpisa i ičega. Ne od ombundsmana koji je kako upravo saznajem čovek kojeg sam 300 puta zvao u moju ekipu na fudbalu, pa bio moj dobri kolega na IN-u, družili se godinama - napisao je Šofranac i dodao:

- I pogotovo ne na osnovu kvarne laži jer sam već dva puta objasnio da sa slušalicama koje zbog mikrofona moram nositi sve vreme nisam mogao čuti nijednu jedinu reč iz suprotnog boksa, nisu čuli ni u reportažnim kolima, a kamoli ja sa slušalicama, a čim sam usred meča dobio jedan kratki video odmah sam rekao bez ikakve provere. Videli su to, sve vide, sve čitaju, i dobro znaju da je to tako. Na osnovu takve laži, na osnovu 0/0, na osnovu ničega praviti ovakvu klevetu, u danu u kojem sam dao maksimum od zore, to ne može. Sad se mora videti postoje li ljudska prava ili nacionalisti mogu da kreiraju, pritiskaju medije, diktiraju. Bez slobode život ne vredi ništa - napisao je Nebojša Šofranac.

