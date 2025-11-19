Slušaj vest

Škotska je pobedom protiv Danaca rezultatom 4:2 obezbedila odlazak na Svetsko prvenstvo koje će biti održano 2026. godine. Biće to prvi Mundijal sa Škotskom još od 1998. godine..

Škotska je u Glazovu pobedila 4:2 golovima u nadoknadi vremena, u poslednjem kolu kvalifikacija i direktno se plasirala na Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

1/14 Vidi galeriju Diogo Žota Foto: Alexandre de Sousa / Zuma Press / Profimedia

Endi Robertson je posle velikog uspeha bio emotivan.

- On je bio moj najbolji prijatelj. Moj čovek. Voleo sam ga i nedostaje mi svakog trenutka. Bio je tako normalan, prizemljen, pun ljubavi i topline. Uvek smo se šalili da je dobroćudan kao Irac ili Škot, a ne kao Portugalac... Zvao sam ga Diogo MekŽota - rekao je Robertson i nastavio priču o Portugalcu:

- Žota je zbog povrede propustio Katar, a ja sam turnir gledao kod kuće jer se Škotska nije kvalifikovala. Neprestano smo pričali o tome da moramo zajedno otići na sledeći Mundijal. Ko zna u kakvoj ćemo formi biti 2030. godine, kada zađemo duboko u tridesete. Nije prošao dan da nismo spomenuli tu temu. Obojici nam je najveći san bio da zaigramo na Svetskom prvenstvu.

- Mislio sam da dobro krijem koliko me je Žotin odlazak pogodio poslednjih meseci, ali danas sam bio slomljen. Nisam mogao da ga izbacim iz glave. Tokom celog dana, cele utakmice... samo on. Stalno sam mislio na naše razgovore o Mundijalu. Ovo je možda bila moja poslednja prilika da odem na Svetsko prvenstvo. Znam da on to sada negde gleda i smeje mi se jer sam ostvario svoj najveći san. Želeo sam da budem jak pred saigračima, ali iznutra... bio sam u komadima. Drago mi je što se sve ovako završilo.

Škotski fudbaleri igrali su borbeno, a između ostalog postigli su gol makazicama i jedan sa polovine terena, pa je reprezentacija prvi put od 1998. godine na Svetskom prvenstvu.

- Toliko mi je drago što se ovako završilo. Ova grupa momaka, ova grupa u stručnom štabu, to je najbolja grupa u kojom sam bio. Govor selektora pre utakmice bio je neverovatan. Prošao je kroz važne trenutke koje smo doživeli. Plasman na Evropsko prvenstvo i rekao je da probamo da napravimo još jednu veliku noć.

- Bili smo prilično emotivni. Ovo što smo uradili za njega, za trenere i za sve naše porodice, to je jedna od najboljih noći u mom životu. Ovo opisuje ekipu, nikada ne odustajemo. Igramo do kraja, a ovo je bila najluđa utakmica. Naterali smo našu zemlju da prođe kroz to, ali sam siguran da se isplati. Idemo na Svetsko prvenstvo - poručio je Endi Robertson.

Bonus video: