Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dragiša Binić, koji je sa crveno-belima bio šampion Evrope 1991. godine, komentarisao je učinak reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Govorio je Dragiša Binić i o promenama na klupi Srbije, kada je posle debakla od Engleske i blamaže od Albanije podneo ostavku, novom selektoru Veljku Paunoviću, ali i o izjavi Filipa Kostića koja je ustalasala duhove u zemlji.

Opaska sa razlogom - Dragiša Binić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Mrtva nam je reprezentacija

Činjenica da Srbija neće igrati na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. godine, nešto je što će proganjati javnost sigurno još neko vreme.

- Nezadovoljstvo kod cele nacije je normalno u ovom momentu, nismo zaslužili da ne odemo, ali dešava se to u fudbalu. Pokazali smo u raznim situacijama, izgubili smo utakmice koje nismo smeli, a onda smo kako-tako tražili da pobedimo nemoguće. Nije problem što se ne ide dalje, imali smo velike greške koje ne smeju da se ponavljaju. Moramo da učimo na tim greškama, zbog kojih nismo otišli. Da iskoristimo ovo vreme da se rehabilitujemo, pronađemo naše snage, da počnemo da pravimo reprezentaciju sa nekim planom - rekao je Dragiša Binić tokom gostovanja na RTS i nastavio:

- Ova generacija uskoro izlazi, što je prirodno, treba stvarati reprezentaciju. Treba baciti akcenat na to da se krene od početka i da počnemo novu reprezentaciju koja će u budućnosti predstavljati evropsku i svetsku silu. Imamo igrača, struka treba da povede računa, da ljudi koji se bave tim razvojnim delom, do profesionalnog usmere te momke. Ne vidim taj naboj za reprezentacijom, nekako mi je to „mrtvo“.

Kostiću objasni, šta si hteo da kažeš

Poredio je Dragiša Binić srpsku fudbalsku reprezentaciju, sa onom jugoslovenskom iz vremena kada je on igrao.

- Razlike su brojne. Tada, kada te ne pozove za reprezentaciju, plačeš i krivo ti je zbog toga. To sada ne vidim. U to vreme je bila Jugoslavija, iz svake zemlje dvoje, troje, pa se desi Zvezda prvak sveta, a u reprezentaciji igram samo ja iz Srbije. I tada je bilo dosta dobrih igrača van Zvezde. Taj kvalitet i borba, te želja da dobiješ utakmicu. To je i publika tražila, dok smo mi igrali više iz ličnog zadovoljstva i želje za uspehom. Neke stvari su se sada poremetile, mi treba da vidimo želju za pobedom, da je neko ljut zato što gubi. Uplovili smo u mirne vode i iz toga moramo izaći.

Veljko Paunović doneo je novu energiju u reprezentaciju.

- Svaka promena donese neku novinu. Videlo se da kada hoćeš da igraš sa više želje, može da donese rezultat. Mora tog voljnog momenta i želje za pobedom da bude. To je to što imamo, to su igrači koji su bili i kod Piksija. Videlo se na drugom meču, tri izmene izvršene, dva gola. Pogodilo se - kazao je Dragiša Binić, a onda komentarisao izjavu Filipa Kostića posle meča na Vembliju:

- Razočarala me izjava jednog našeg igrača: „Da smo imali selektora, prošli bi“. Ja razumem da, ne branim nikog, to nije sportski i nije u redu. U tom momentu dok si igrao za našu reprezentaciju, nisi bio igrač na nekom nivou i nemaš pravo da tako nešto izjaviš. Ja razumem da si se bunio dok si igrao, pa sada da kažeš. Voleo bih da mi objasni šta je mislio time, da pronađemo grešku. Sve poslove završavamo uspešno ili neuspešno, a nikada ne znamo šta smo radili uspešno, ili neuspešno.

Filip Kostić na konferenciji pred utakmicu Letonije i Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sa Paunovićem se kasni 10 godina

Dragiša Binić smatra da je Veljko Paunović trebalo da postane selektor A tima pre jedne decenije.

- Možda je trebalo i te 2015. da ga nagradimo A reprezentacijom. Njemu treba vreme, našem fudbalu treba vreme. Imamo vremena da uklopimo nove generacije. Paunović je pobednik i dobro oseti ko, šta, gde treba. Samo ga treba pustiti i dati mu maksimalnu podršku. Mora da se vrati kult reprezentacije. Želim da dođem na najveći stadion Marakanu, da gledam svoju reprezentaciju, a ne u manjim mestima, jer to je ono što mi imamo. Da igramo u Beogradu, da ispunimo stadion i navijamo za svoju zemlju – zaključio je Dragiša Binić.

Za fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije Dragiša Binić odigrao je tri utakmice, u periodu od 1990. do 1991. godine. U to vreme imao je problem sa tadašnjim selektorom Ivicom Osimom i o tome je javno pričao. Javno je govorio da nije normalno da tada "pola ekipe sarajevskog Željezničara igra za reprezentaciju, iako je Crvena zvezda šampion Evrope". Zbog tih itjava nije otišao na Mundijal u Italiju 1990. godine.