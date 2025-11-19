Slušaj vest

Komšijama je u poslednjem kolu bilo potrebno da pobede Austriju u Beču. Time bi Austrija pala na drugo mesto, a Bosna i Hercegovina bi kao prvoplasirana ekipa obezbedila direktan plasman na Mundijal.

Od 12. minuta su gosti, golom Harisa Tabakovića, imali prednost, ali je Mihael Gregorič pogotkom u 78. minutu postavio konačni rezultat i tako odveo Austriju na Mundijal, prvi posle onog odigranog u Francuskoj 1998. godine.

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je bio prilično emotivan nakon remija i plasmana u baraž.

- Nedostajalo je malo sreće. Ipak, beskonačno sam ponosan i, u ovim tužnim momentima, srećan što radim sa ovim momcima. Zaslužili su pažnju i ljubav, kako sa moje strane, tako i od navijača koji su prepoznali njihov ponos. Naravno da je teško i da je ovo za nas veliko iskustvo, ali verujem da iz ovoga možemo izvući nešto pozitivno. Sa ovim samopouzdanjem i mentalitetom pokušaćemo da napadnemo baraž u martu i kvalifikujemo se - rekao je Barbarez i dodao:

- To su utakmice koje imaju svoju dinamiku. Igrate protiv reprezentacije koja nije slučajno tu gde jeste. Ovde se radi o Svetskom prvenstvu i jednoj utakmici, i nije me briga kako se igra. Imali smo dve situacije preko Tabakovića i Mujakića, nedostajao nam je taj zadnji pas. Postoje stvari koje se moraju korigovati tokom meča, ali ovde se radi o minutima i plasmanu na Mundijal. Način na koji smo primili gol... Boli sve i tužno je gledati ih u svlačionici, ali život ide dalje. Sigurno ćemo skupiti snage i napasti baraž u martu.

Upitan je da li ima protivnika kojeg bi želeo da izvuče njegov tim.

- Nikoga ne priželjkujem. Glava mi trenutno nije u baražu, svejedno je ko će doći. Igramo u gostima. Kao što sam rekao, toliko sam ponosan da jedva čekam te utakmice, jer su momci zaslužili da nam se ovo večeras ne desi. Moj posao je da ih podignem i da stvorimo atmosferu kakva je bila do sada, kako bismo pokušali da pobedimo.

Na kraju je istakao da je zadovoljan učinjenim u kvalifikacijama.

- Napravili smo ogromnu stvar u ovim kvalifikacijama time što smo uopšte došli u poziciju da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Mislim da su svi ponosni na to kako smo odigrali ova dva meča. Nadam se da će svi biti spremni i dostupni u martu. Ako budemo u punom sastavu, ne treba nikoga da se bojimo. Učimo istoriju na teži način, ali iz ovakvih situacija se izlazi jače i bolje - rekao je Sergej Barbarez.

