Granit Džaka našao se u centru pažnje pre, za vreme i posle utakmice lažne države Kosovo i Švajcarske koja je završena 1:1.

Nije ovo prvi put da Granit Džaka i njegova porodica budu u centru pažnje skandala. Svi dobro znamo šta je Džaka radio na mečevima protiv Srbije, na koji način je provocirao naše fudbalere i napravio haos na terenu, ali da li se sećate kako je njegov otac priredio horor scenu albanskoj aktivistkinji za ljudska prava, Zani Avdiu?

Njegovo ponašanje na Mundijalu u Kataru zgrozilo je Zanu Avdiu, kojoj se život pretvorio u pakao jer je javno osudila Džaku.

Njegov otac Ragip Džaka se uključio u program na jednoj televiziji i brutalno napao mladu damu, koja je kasnije trpela neviđenu torturu zbog hrabrosti da javno iznese svoj stav.

Između ostalog, rekla je da je Džakin gest prema srpskim fudbalerima bio "uličarski" i na to je Džakin otac reagovao telefonskim uključenjem, pa pretnjama.

"Potez Granita Džake je sramota! To je uličarski postupak. Tragedija je što niko u našoj zemlji ne osuđuje ovu fotografiju. Dva dana se bavimo fotografijom, a gest na njoj degradira samo Granita Džaku. Kakvu vrednost za nas ima ova fotografija? Šta govori o nama ova fotografija, ako mi slavimo takav gest?", istakla je tada Zana Avdiju.

Ona se tokom ovog televizijskog gostovanja "borila" protiv ostalih gostiju, koji su joj često prekidali rečenice. Dok se borba u studiju rasplamsavala, Avdiu je istakla da je gest Granita Džake "simbol sek*ualnog napada", što je šokiralo ostale goste u emisiji. Zana je jednom od njih rekla da joj je žao što on nema nikakav nivo i što ga samo ovakvi postupci čine ponosnim.

Uključenje Džakinog oca

Ovo gostovanje revoltiralo je Ragipa, oca Granita Džake, koji se telefonskim pozivom uključio u program.

"Hteo sam samo da podsetim ovu damu Zanu, ali neću pričati previše detalja o tome ko je ona. Molim te, ne želim nikakvu diskusiju sa tobom. Kada Granita nazove uličarem, to je velika šteta. Ona sedi u ovoj emisiji i nema pojma o sportu, emocijama, albanskoj kulturi... Ne znam ko je pozvao takvu ženu. Došla je da se suprotstavi dečaku albanske krvi, momku koji svakog Albanca čini ponosnim", rekao je Ragip.

Otac kapitena švajcarske reprezentacije nastavio je da napada Zanu Avdjiu veoma oštrim tonom.

"Ti ljudi su vređali njegovu majku, ženu i decu. Pravili su brojne gestove. Skandiraju 'Ubijte Albance', 'Kosovo je Srbija' i onda ona kaže da je Granit uličar. Sada ću vam objasniti. Porodica Džaka se nikada nije predavala i nikada se neće predati. Njegov gest nije bio ni politički ni šovinistički. Granit je od granita! Nije uradio ništa da nekoga uvredi. Šteta je što Zana podržava ove srpske teorije", rekao je Ragip Džaka, koji je u vreme bivše Jugoslavije deo života proveo u zatvoru.

Otac poznatog fudbalera nije se zaustavljao tokom ovog uključenja.

"Čujem se sa Granitom svakog dana i svakog sata, jer je on moj sin. Veoma mu teško pada sve što se dešava, to što ga kritikuju ljudi poput ove Zane. Granit uvek vodi kampanju protiv nasilja nad ženama na Kosovu. On rizikuje čitavu svoju karijeru zbog priče o tome ko je silovao naše žene, majke i sestre na Kosovu. I onda ona dođe i nazove ga uličarem?", rekao je Granitov otac, pre nego što je napravio skandal!

"Morate da pazite šta pričate o porodici Džaka", rekao je Ragip.

"Inače, šta će biti?", odgovorila je Avdiju.

"Kasnije ću vam reći šta će biti. Moraćete da odgovarate za to što pričate. Ali, kada dođe vreme za odgovaranje, biće vam kasno. To vam garantujem. Ne poznajete vi porodicu Džaka", rekao je Ragip.

Horor na mrežama