Reprezentativna nedelja zadala je veliku glavobolju Vladanu Milojeviću treneru Crvene zvezde, ali ujedno i užitak rada sa mladim fudbalerima.

Činjenica da je šef struke crveno-belih Vladan Milojević protekle i ove nedelje radio sa klincima vratilo ga je u vreme kada je i sam bio trener omladinaca, prvak države sa generacijom Marka Dmitrovića, Uroša Spajića, Filipa Stojkovića, Gorana Čaušića...

Deca će biti u prvom planu - Vladan Milojević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Fudbaleri Crvene zvezde danas će od 13.00 časova gostovati u Rumi, gde će protiv Slovene igrati utakmicu šesnaestine finala Kupa Srbije. Poznato je da je Vladan Milojević proteklih nedelju dana radio sa malim brojem igrača, jer je većina domaćih i stranih fudbalera imalo obaveze prema matičnim reprezentacijama.

Prethodnih dana su sa prvotimcima Crvene zvezde trenirali su omladinci Filip Dostanić, Uroš Nikolić, Ognjen Ivković, Vuk Roganović, Viktor Stojanović, Mondej Egbebi, Ognjen Mišić i Džozef Egenolohor.

U utorak Vladan Milojević priključio je još mladih igrača prvom timu. Tako da je mogao mirno da radi, a pod pištaljkom je držao čak 13 fudbalera iz omladinskog pogona. U utorak su se ostatku ekipe priključili još Balša Papović (17), Leon Ivanović (17), Ignjat Miletić (17), Jovan Trač (17) i Uroš Đorđević (18). Pitanje je da li igrati i njihovi vršnjaci koji od početka sezone rade sa prvim timom Vasilije Kostov, Adem Avdić i Luka Zarić, pošto su igrali za omladinsku reprezentaciju u kvalifikacijama na turniru u Hrvatskoj.

Kao nagradu, Vladan Milojević odlučio je da sve omladince povede u Rumu. I gotovo je izvesno da će nekima od njih dati šansu protiv Slovena. Od iskusnijih fudbalera u Rumi će igrati Mateus, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Franklin Tebo Učena, Rodrigao, Kejmer Sandoval, Rade Krunić, Tomas Handel, Mirko Ivanić i Bruno Duarte.