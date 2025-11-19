SLOVEN - ZVEZDA: Crveno-beli protiv trećeligaša igraju za osminu finala Kupa Srbije, Milojević izveo jak sastav!
Radi se o zaostaloj utakmici šesnaestine finala i jedinom preostalom susretu koji bi trebalo da se odigra u okviru ove faze takmičenja.
Očekuje se da trener crveno-belih Vladan Milojević na teren pošalje promešan i podmlađen sastav, ali i pored toga će njegov tim biti veliki favorit za pobedu.
Biće ovo prva utakmica branioca trofeja u Kupu ove sezone, dok je Sloven u prvom kolu pobedio Jedinstvo Kruševac kao gost rezultatom 5:2.
Biće ovo spektakl za Rumu, s obzirom na to da se Sloven takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina (treći rang fudbala u Srbiji) i da nema priliku da ugosti ekipe iz Super lige, a pogotovo ne Crvenu zvezdu.
Poznati sastavi:
Sloven: Ostojić, Koloni, Kačarević, Bašanović, Batalo, Gajinov, Cvijović, Stanković, Arsović, Perošević, Ratković
Crvena zvezda: Mateus - Rodrigao, Veljković, Učena - Stanković, Handel, Ivanić, Tiknizjan - Katai, Duarte, Radonjić