Radi se o zaostaloj utakmici šesnaestine finala i jedinom preostalom susretu koji bi trebalo da se odigra u okviru ove faze takmičenja.

Očekuje se da trener crveno-belih Vladan Milojević na teren pošalje promešan i podmlađen sastav, ali i pored toga će njegov tim biti veliki favorit za pobedu.

Biće ovo prva utakmica branioca trofeja u Kupu ove sezone, dok je Sloven u prvom kolu pobedio Jedinstvo Kruševac kao gost rezultatom 5:2.