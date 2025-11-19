Svi događaji
12:29

Poznati sastavi:

Sloven: Ostojić, Koloni, Kačarević, Bašanović, Batalo, Gajinov, Cvijović, Stanković, Arsović, Perošević, Ratković

Crvena zvezda: Mateus - Rodrigao, Veljković, Učena - Stanković, Handel, Ivanić, Tiknizjan - Katai, Duarte, Radonjić

12:10

Učesnici osmine finala

Mesto među 16 najboljih u Kupu Srbije su obezbedili sledeći timovi: Grafičar, Jedinstvo Ub, Trajal, Zemun, Železničar, IMT, Vršac, Radnički Niš, Mačva, Budućnost Dobanovci, Dubočica, Novi Pazar, Spartak Subotica, Vojvodina, Borac 1926.