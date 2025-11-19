Slušaj vest

Crveno-beli će igrati u Rumi utakmicu šesnaestine finala Kupa Srbije.

Ova utakmica je podigla na noge čitavo naselje u Sremu sa populacijom od nešto manje od 28.000 stanovnika, prema popisu iz 2022. godine.

GFK Sloven je pre utakmice objavio zanimljivu prepisku sa učiteljicom lokalne škole.

- Nisam ni znala, možda bih i ja napravila tako nešto, ne staj mi na muku, evo od matematike nema ništa, samo o tome pričaju. Drugi put mi javi - poručila je učiteljica.

Sloven Ruma - Crvena zvezda
Foto: Instagram/gkf_sloven_ruma

Ovo je moglo neke da podseti na scenu iz kultnog filma "Lajanje na zvezde", kada maturanti gimnazije pobegnu sa časova da bi gledali utakmicu lokalnog tima protiv Crvene zvezde.

Ne propustiteFudbalZVEZDIN VRTIĆ IGRA U RUMI: Vladan Milojević poveo 13 omladinaca na utakmicu u Kupu!
fk zvezda-prozivka-287571.JPG
FudbalMILOJEVIĆ PRED SLOVEN: Biće izuzetno motivisan, ne očekuje nas lak zadatak
Vladan Milojević
FudbalZVEZDA IMA BUS KAO AVION: Ponovili se crveno-beli! Ozbiljno pojačanje na Marakani
FudbalZVEZDA DESETKOVANA! MILOJEVIĆ U POMOĆ ZVAO OMLADINCE: Crveno-beli u problemima dočekuju utakmicu protiv Slovana u Rumi
Vladan Milojević

Bonus video:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir