Ova utakmica je podigla na noge čitavo naselje u Sremu sa populacijom od nešto manje od 28.000 stanovnika, prema popisu iz 2022. godine.

GFK Sloven je pre utakmice objavio zanimljivu prepisku sa učiteljicom lokalne škole.

- Nisam ni znala, možda bih i ja napravila tako nešto, ne staj mi na muku, evo od matematike nema ništa, samo o tome pričaju. Drugi put mi javi - poručila je učiteljica.

Ovo je moglo neke da podseti na scenu iz kultnog filma "Lajanje na zvezde", kada maturanti gimnazije pobegnu sa časova da bi gledali utakmicu lokalnog tima protiv Crvene zvezde.

