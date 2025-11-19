Slušaj vest

Dobre stvari ne bi trebalo menjati. Posebno ne na silu! Ovo je poruka koju je prvi čovek FIFA, Đani Infantino, morao da čuje pre nego što se odlučio da pokrene eksperiment koji fudbal može da vrati ne jedan, ne dva, već bar sto koraka unazad!

Ne znate o čemu se radi? Pa, evo objašnjenja. FIFA je odlučila da promeni sistem takmičenja na Svetskom prvenstvu i proširi Mundijal sa 32 na 48 reprezentacija. Više utakmica, više novca, ali daleko manje kvaliteta i uzbuđenja.

Plasman na Mundijal već su obezbedile 42 reprezentacije među kojima ima fudbalskih sila, ali i, uz svo dužno poštovanje, selekcija poput Kurasaa, Haitija, Jordana...

Kroz baraž mečeve dobićemo još šest učesnika, četiri u evropskom, a dve u interkontinentalnom plej-ofu. Dodatnu šansu da se nađu na Svetskom prvenstvu imaće i Surinam i Nova Kaledonija!

Zamislite utakmicu Argentina - Kurasao. Ili Brazil - Haiti. Možda i Portugal - Nova Kaledonija... Da ne idemo dalje, poenta je tu! FIFA je po ko zna koji put gledala samo finansijske interese i od takmičenja koje je od 1930. godine kada se prvi put održalo, pa do današnjih dana, za sve u fudbalu svetinja, rešila da napravi lakrdiju i cirkus.

Kvalitet fudbala u zemljama poput Kurasaa i Haitija je veoma diskutabilan, a ko smatra da nismo u pravu - neka pogleda najzanimljivije detalje sa nekih od utakmica ovih reprezentacija.

Čak i ljudi koji nikada nisu šutnuli loptu u životu primetiće da fudbaleri ovih selekcija teško da mogu protiv Lionela Mesija, Kristijana Ronalda, Vinisijusa Žuniora, Kilijana Mbapea, Džuda Belingema, Lamina Jamala i ostalih...

Dobro, postoji ta romantična strana priče, davanje šanse autsajderu, prilika da David sruši Golijata... Ali je izvesno da ćemo umesto toga dobijati mečeve koji će se završavati sa sedam, osam, pa čak i deset golova razlike ili, još gore, taktičke borbe dva slabija i nekvalitetna rivala, te utakmice od kojih oči mogu da zapeku, a fudbal da se zamrzi.

Pored toga, već prenatrpan raspored i kalendar takmičenja biće proširen za još utakmica koje nisu potrebne apsolutno nikom! Fudbaleri su preumorni, a tada lako dođe do povreda i kvalitet igre definitivno opada. Neko će reći, koliko su plaćeni trebalo bi da igraju 365 dana godišnje... Ako se nastavi ovim tempom, ni to u budućnosti nije isključeno jer je FIFA po ko zna koji put dokazala da se apsolutno sve u njihovim odlukama vrti oko novca!

I, da rezimiramo - kome odgovara Svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija?! Osim Svetskoj kući fudbala i organizatorima koji će ponovo obrnuti ogroman novac i fudbalskim liliputancima poput Kurasaa i Haitija, teško da je ovo zanimljivo bilo kome. Zato bi FIFA i Đani Infantino trebalo da prestanu da uništavaju fudbal ovakvim potezima. Dok ne bude prekasno!

Ko je sve otišao na Svetsko prvenstvo?

Plasman na Mundijal već su obezbedile 42 reprezentacije. Evo i kompletnog spiska:

Evropa: Austrija, Belgija, Hrvatska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska

Afrika: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Severna i Srednja Amerika: SAD, Kanada, Meksiko, Kurasao, Haiti, Panama

Okeanija: Novi Zeland

Ko igra evropski baraž?

Evropski baraž igraće sledećih 16 selekcija: Slovačka, tzv. Kosovo, Danska, Ukrajina, Turska, Republika Irska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Vels, Albanija, Češka, Severna Makedonija, Rumunija, Švedska i Severna Irska. Četiri od ovih 16 selekcija naći će se na Svetskom prvenstvu.

Ko igra interkontinentalni baraž?

Interkontinentalni baraž za Mundijal igraće Irak, DR Kongo, Jamajka, Bolivija, Surinam i Nova Kaledonija.

